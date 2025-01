Eros Prado leva show de stand up a Aquidauana no dia 17

Divulgação

Mais uma vez, Wil Restaurantes movimenta Aquidauana com um show de stand up comedy, com Eros Prado, um dos comediantes mais famosos das redes sociais e Youtube.



Com o show Pagode da Ofensa!, Eros Prado se apresenta no dia 17 de janeiro, a partir das 20h, na praça de alimentação do Shopping Atlântico.



O Especial 10 anos Pagode da Ofensa é um projeto que faz paródias com pessoas nas ruas e ganhou bastante visibilidade.



No quadro, ele e um grupo faziam pagodes improvisados com piadas — e às vezes ofensas — com as características de pessoas na rua.



As vendas ainda estão no primeiro lote com valor de R$ 80. Os postos de venda são na rádio FM AMERICA 100,9 e SUSHI DO CHEFF.



A praça de alimentação no dia do show será fechada pelo Wil Restaurantes e uma grande estrutura será montada para receber a plateia e o comediante.

Para mais informações: (67) 99699 2100.

O show é censurado para menores de 18 anos.



Quem é Eros Prado?



Nascido em Montevidéu, no Uruguai, Eros Prado e foi criado em Pinhalzinho, no interior de São Paulo.



Ator há 16 anos, ele ganhou maior visibilidade quando interpretou o personagem O Inconveniente nos programas Pânico na Band e A Praça é Nossa.



Eros também passou pelos programas Ceará Fora da Casinha e Treme Treme no Multishow e participou de atrações do Comedy Central.