Farmácias Popular faz 39 anos reinaugurando loja maior em sede própria

Toda equipe paerticipou da reinauguração da Loja 3 das Farmácias Popular / (Foto Divulgação)

Dentro das comemorações dos 39 de aniversário das Farmácias Popular, a rede reinaugurou a loja 3, anteriormente localizada no Atlântico Super Center, em Aquidauana/MS.

Foi um dia de muita descontração e alegria com a participação de toda a equipe Popular, a benção do Pároco Padre Paulo, às 06h30. Durante todo o dia, houve degustação de produtos de marcas, como Athletica, Cimed e Bio Extractus, além de avaliação capilar por especialistas.

Avaliação capilar por especialistas, durante reinauguração da loja 3 das Farmácias Popular (Foto Divulgação) Avaliação capilar por especialistas, durante reinauguração da loja 3 das Farmácias Popular (Foto Divulgação)

Às 18h30, show do artista Boni, para comemorar o aniversário e encerrar o dia especial. A loja 3 mudou de endereço. Estava localizada no Atlântico Super Center e agora está em sede própria, na rua Giovani Toscano de Brito, 2384, esquina com Oscar Trindade de Barros, em frente ao Samu/UFMS/Erso Gomes.

No novo endereço, ampliou seu tamanho, contando com amplo estacionamento próprio, sala de atenção farmacêutica e livraria.

“A primeira Farmácia Popular foi inaugurada a 39 anos na Rua Sete de Setembro, onde já contamos com duas lojas, e nossa terceira unidade foi aberta em 2003 no recém inaugurado prédio do Supermercado Atlântico, onde ficamos por aproximadamente 22 anos”, rememora Sérgio Battaglin Brum Júnior, farmacêutico e economista.