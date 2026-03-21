Fazenda Tecnologic Ã© inaugurada e aposta em inovaÃ§Ã£o no agro em Aquidauana

O Pantaneiro

A noite desta sexta-feira, 20 de março, foi marcada por inovação e expectativa de desenvolvimento em Aquidauana com a inauguração da Fazenda Tecnologic, novo empreendimento voltado ao uso de tecnologia no agronegócio. A loja está localizada na Rua 7 de Setembro, nº 1194, bairro Guanandy.

O evento reuniu familiares, amigos e diversas autoridades, entre elas o prefeito Mauro do Atlântico, vereadores do município, o diretor tesoureiro da Famasul MS, Frederico Stella, além dos deputados federais Dr. Luiz Ovando e Rodolfo Nogueira.

De propriedade da família tradicional de médicos de Aquidauana, a família Barbero, a proposta da Fazenda Tecnologic é oferecer soluções modernas para o campo, com foco em tecnologias como drones agrícolas, que vêm revolucionando atividades como pulverização, mapeamento de áreas, monitoramento de lavouras e até mesmo a gestão de insumos. O uso desses equipamentos permite maior precisão nas operações, redução de custos, economia de recursos e menor impacto ambiental — fatores cada vez mais valorizados no setor.

Durante a cerimônia, o Diretor Proprietário do empreendimento, o médico cirurgião aquidauanense Rodrigo Barbero, destacou a importância do momento e agradeceu o apoio recebido.

Em seu discurso, ele fez questão de reconhecer a base familiar, citando os pais, Dr. Irineu Barbero e Dra. Auracelia Barbero, a irmã, Dra. Paola Barbero, e a esposa Bruna, além de agradecer a presença das autoridades e convidados.

Rodrigo também ressaltou o potencial econômico de Aquidauana, fortemente ligado à pecuária e à agronomia, e relembrou sua ligação com o campo desde a infância.

“Vivemos o agro desde cedo, e eu especialmente desde os anos da primeira infância, pois sempre foi a minha paixão. Conheço as dificuldades do campo e a Fazenda Tecnologic surgiu justamente da necessidade de contribuir com o município por meio da tecnologia. Os drones trazem inúmeros benefícios, desde a otimização do trabalho rural até o aumento da produtividade, ajudando o produtor a tomar decisões mais assertivas”, destacou.

O empresário ainda enfatizou que o objetivo do novo empreendimento vai além da comercialização de produtos e serviços.

“É uma honra ter todos presentes neste momento tão especial. Nosso objetivo maior é inovar, abrir possibilidades para novas culturas na região e contribuir diretamente para o desenvolvimento de Aquidauana, especialmente com projetos voltados à agricultura”, completou.

A chegada da Fazenda Tecnologic representa mais um passo na modernização do setor agropecuário local, aliando tradição e tecnologia em uma região que busca expandir suas fronteiras produtivas e fortalecer sua economia.