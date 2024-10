Festa do Dia das Crianças reúne 600 pequenos em Aquidauana

Festa reuniu diversas crianças da cidade / Divulgação

Cerca de 600 crianças tiveram um dia inesquecível, no último sábado, 12 de outubro, na festa organizada pela Dois Irmãos Conveniência, Padaria, Açougue e Mercearia, em Aquidauana, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, que proporcionou alegria e diversão, foi idealizado com o intuito de atender especialmente aqueles pequenos cujos pais enfrentam dificuldades financeiras para comprar brinquedos ou realizar celebrações.

“Procuramos fazer algo especial para as crianças. A ideia foi agradá-las, principalmente aquelas cujos pais não têm condições de dar um brinquedo ou algo do tipo. Queremos que elas se divirtam e brinquem”, explicou um dos proprietários José Vando de Sousa.

A festa contou com uma variedade de atrativos, incluindo pipoca, algodão doce, cachorro-quente e carreteiro. Além disso, brinquedos de diversão foram distribuídos entre os participantes, garantindo que todos tivessem a oportunidade de se divertir. A animação ficou por conta de brincadeiras e atividades que animaram o ambiente.

Todo o evento foi organizado pelos funcionários do estabelecimento, que se mobilizaram para preparar os alimentos, distribuir os brinquedos e coordenar as atividades. “A proposta é realizar esse evento todos os anos, sempre com o objetivo de proporcionar alegria para as crianças”, afirmaram os organizadores.

A festa diversão, mas também fortaleceu os laços comunitários, unindo famílias e celebrando a infância de forma solidária.