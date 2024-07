Fila dobra quarteirão em queima de estoque na Selaria União

Queima de estoque atraiu vários clientes / O Pantaneiro

Os clientes encontraram uma variedade impressionante de produtos, desde botas e roupas até chapéus Caranda e acessórios de selaria, todos com preços especiais. A promoção também inclui uma linha exclusiva para crianças e mulheres, ideal para renovar o guarda-roupa de toda a família antes da ExpoAqui.

Nesta segunda-feira, 1º de julho, a Selaria União, um ícone em Aquidauana quando o assunto é moda country e artigos de selaria, abriu suas portas para a aguardada queima de estoque. Localizada na esquina da Estevão com Barracket, a loja não decepcionou, oferecendo descontos irresistíveis que logo formaram filas que dobraram o quarteirão desde as primeiras horas da manhã.

Para os organizadores, a iniciativa vem em momento estratégico com a chegada do inverno, proporcionando aos clientes a chance de atualizar seu estilo a preços vantajosos. Os visitantes não só aproveitaram para fazer suas compras com desconto, mas também se prepararam para os eventos locais, como a ExpoAqui, garantindo um visual renovado e autêntico.

Com uma equipe dedicada e um ambiente acolhedor, a Selaria União não apenas oferece produtos de qualidade, mas também uma experiência de compra memorável. Os interessados em aproveitar as ofertas ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (67) 99923-2847.

Se você perdeu o começo do outlet, não se preocupe. A Selaria União continuará com suas promoções por tempo limitado, garantindo que todos tenham a oportunidade de encontrar exatamente o que procuram a preços que cabem no bolso.