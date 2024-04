Fora do comum, House of English by João Romero inaugura em Aquidauana

House of English by João Romero em Aquidauana / Rhobson Lima / O Pantaneiro

Com proposta inovadora de ensino, Aquidauana terá, no dia 6 de abril, a inauguração da House of English by João Romero, uma escola de inglês preparada para atender alunos de várias idades.



A House Of English nasceu depois de o professor João Romero começar a dar aulas particulares e ver a necessidade em Aquidauana de uma escola moderna, com materiais atualizados e atendimento individualizado.



Com experiência na área há mais de sete anos, várias especializações e licenciatura internacional, João percebeu uma demanda de alunos, principalmente adultos, interessados em aprender inglês.



E foi assim que, com sua esposa Iara, também professora de inglês, surgiu a ideia da House of English by João Romero.



No início de tudo, contaram com grande apoio da professora Márcia Franco da Sala Diztudo, que muito gentilmente lhes cedeu uma sala em sua escola. Ali, começaria a se formar a House of English, que inaugura agora, sua sede própria.

A House Of English by João Romero oferece cursos regulares, do básico ao avançado, e também mais específicos, como por exemplo, para os universitários que desejam cursar mestrado no exterior e necessitam de exames de proficiência, como o TOEFL.



Há também cursos de atendimento individualizado, para quem prefere estudar sozinho, e Business English, para quem necessita melhorar seu currículo ou busca oportunidades de emprego, tanto no Brasil quanto no exterior, e que exijam o inglês.

A House of English atende nas modalidades presencial e on-line, tanto é que já tem alunos em outras cidades do Mato Grosso do Sul, e também em outros estados, como o Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pará.



A ideia e diferencial da escola é considerar o aluno individualmente, levando em consideração as suas necessidades. Tudo isso por meio dos materiais de Cambridge e das metodologias criadas pelo Professor João Romero, a Inglês em Tempo Recorde e Inglês +Simplificado. Pois é possível aprender inglês de forma dinâmica, simples e em menos tempo.

Outro diferencial da escola é a parceria com a AFS Intercultura Brasil, para quem busca fazer um intercâmbio. A AFS é a maior e mais antiga organização de intercâmbios para jovens do mundo.



Serviço – A inauguração da House of English by João Romero será no dia 6 de abril às 9 horas, com um delicioso café da manhã, e vai funcionar na Rua Marechal Mallet, nº 976, Piso Superior, no centro de Aquidauana. Mais informações podem ser consultadas pelo Instagram @houseofenglishidiomas e pelo telefone: (67) 99313-2662.



