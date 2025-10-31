Halloween no Will's Restaurante promete diversão, criatividade e prêmios

Os participantes são convidados a soltar a criatividade e vestir suas melhores fantasias / Ilustrativa

Na noite desta sexta-feira (31), o Will’s Restaurante, no Shopping Atlântico, em Aquidauana, será tomado por personagens assustadores, mágicos e criativos. É a esperada Festa à Fantasia de Halloween, que promete uma noite de muita diversão e imaginação — e ainda vai premiar as fantasias mais originais com prêmios em dinheiro.

Celebrado originalmente em países de língua inglesa, o Halloween tem origem nas tradições celtas do festival Samhain, que marcava o fim do verão e o início do inverno no hemisfério norte. Com o tempo, a data ganhou novos significados e foi incorporada à cultura popular, especialmente nos Estados Unidos, tornando-se uma festa marcada por fantasias, doces e travessuras.

Nos últimos anos, o Halloween também conquistou espaço no Brasil, onde escolas, comércios e grupos de amigos realizam festas temáticas e concursos de fantasia. Em Aquidauana, o evento do Will’s segue essa tendência, incentivando o público a entrar no clima da celebração e a soltar a criatividade.

Com início às 20h, a festa contará com o Concurso de Fantasias, dividido em duas categorias: infantil, com prêmio de R$ 200, e adulto, com R$ 400 para a melhor produção. As inscrições podem ser feitas no local, antes do início da disputa.

O Will’s Restaurante está localizado no Shopping Atlântico, na rua Oscar Trindade de Barros, 1169, bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Prepare sua fantasia, entre no clima do Halloween e venha viver uma noite inesquecível!

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!