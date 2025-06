HEDUTEC faz festa junina solidária em prol do Hospital Regional de Aquidauana

Festa junina será na frente da HEDUTEC: Rua Marechal Mallet, 1047, centro / (Foto Divulgação)

A noite do dia 27 de junho, sexta-feira, promete ser especial em Aquidauana. A HEDUTEC, instituição reconhecida pelo MEC e referência em cursos técnicos, convida a população para uma festa junina solidária com entrada gratuita e uma programação recheada de cultura, alegria e solidariedade.

A festa começa às 19h e termina às 23h, na rua Marechal Mallet, 1047, Centro, em frente à sede da HEDUTEC. Além de proporcionar uma noite festiva para alunos, ex-alunos e toda a comunidade, o objetivo principal é arrecadar recursos que serão transformados em kits de limpeza, higiene e fraldas geriátricas, destinados aos pacientes do Hospital Regional de Aquidauana.

Aunose e ex-alunos, com seus familiares, além de toda a populçação, estão convidados para participar da festa junina da EDUTEC

“A ideia é unir diversão e responsabilidade social. Vamos usar toda a arrecadação da festa para beneficiar pacientes que realmente precisam, com itens básicos que fazem diferença no dia a dia hospitalar”, destaca Rodrigo Ribeiro, diretor da unidade HEDUTEC em Aquidauana.

Uma noite para toda a comunidade

A programação conta com música ao vivo, barracas típicas com comidas e bebidas a preços acessíveis, além de brincadeiras tradicionais como pescaria, pula-pula e correio elegante. Um dos pontos altos será o bingo beneficente, com mais de R$ 2.500,00 em prêmios. Com estrutura acolhedora e clima familiar, a festa junina pretende reunir famílias inteiras em torno da solidariedade, valorizando a cultura popular e o espírito de cooperação.

Arrecadação da festa junina da HECUTEC é para aquisição de material de apoio aos pacientes do Hospital Regional de Aquidauana

Educação com propósito

A HEDUTEC é uma escola técnica autorizada pelo MEC, que oferece cursos presenciais, híbridos (aulas presenciais e atividades online) e, também, cursos 100% online para alunos de todo o Brasil. Segundo Rodrigo, a missão da instituição vai além da educação formal:

“mais do que formar profissionais, queremos formar cidadãos conscientes, comprometidos com o bem coletivo. Essa festa junina é um exemplo prático disso.”

A expectativa é de casa cheia e doações que farão a diferença para muitos pacientes do hospital. Para acompanhar os bastidores da festa e o trabalho da instituição, acesse o Instagram oficial: @hedutec.aquidauana