História de tradição e modernização: Marcenaria Gonçalves está de cara nova em Aquidauana

Há 32 anos a Marcenaria Gonçalves faz história em Aquidauana, trazendo o melhor do design em móveis planejados, uma equipe de profissionais altamente qualificados e projetos exclusivos para residências e comércios.

Uma trajetória de dedicação

Desde o início, a história da Marcenaria Gonçalves foi moldada pelo comprometimento e paixão pela marcenaria. Tudo começou com o avô de Marlon Gonçalves, José Gonçalves, um imigrante paraguaio que, até a década de 1970, trabalhava no Brasil construindo casas de tábuas, galpões, bretes e outros serviços de carpintaria. Seu filho José Inácio Gonçalves e seu irmão José Luiz acompanhavam o pai, contribuindo para o sustento da família.

Após 1970, devido a problemas de saúde, José Gonçalves passou a trabalhar em um pequeno galpão no quintal de sua casa, onde se dedicou à reforma de móveis, um trabalho completamente artesanal. Em 1977, um médico recém-chegado à cidade solicitou a José e seus filhos a fabricação de alguns móveis, oferecendo máquinas em troca. Assim nasceu a primeira marcenaria da família, inicialmente chamada de "São José". Eles fabricavam móveis rústicos, como camas, mesas e cadeiras, e continuaram atendendo os clientes mesmo com a saúde fragilizada de José Gonçalves.

Nos fundos da residência, a marcenaria continuava a crescer. Nos anos 90, os irmãos decidiram dividir a empresa: José Luiz focou na madeireira, enquanto José Inácio continuou na fabricação de móveis.

Uma nova história

José Inácio Gonçalves e sua esposa Janete adquiriram um terreno onde a Marcenaria Gonçalves está localizada até hoje. Em 5 de abril de 1991, nasceu a Marcenaria Gonçalves, que já contava com um histórico de dedicação à marcenaria.

A paixão pela marcenaria continua na próxima geração

O Sr. José Gonçalves passou para seus filhos o amor pela profissão e o Sr. José Inácio fez o mesmo. Dois deles, Marcelo e Márvin, aprenderam o ofício da fabricação de móveis. Márlon Inácio, o filho do meio, seguiu um caminho diferente por um tempo, no entanto, em 2020 retornou à empresa e vislumbrou uma nova era. Começou a preparar-se, investiu em cursos, estudos de mercado, softwares de design, entre outros.

Em 2021, Márlon já auxiliava o pai na administração, propondo mudanças, apresentando ideias audaciosas. Com a sua dedicação conquistou a confiança dos demais. Incentivou a sua prima Bruna, filha de José Luiz a estudar e aprender projetar e a sua esposa, Marília, a estudar design de interiores e vendas; estava formando uma equipe qualificada e inovadora com a inserção de mulheres, pela primeira vez, na marcenaria.



Em 2023 Sr José Inácio resolve fazer dos filhos sócios e passa a administração da agora – Marcenaria Gonçalves LTDA – para seu filho Márlon, que continua implementando mudanças, amplia o espaço de produção, moderniza a gestão, adquire novos maquinários e busca mais profissionais; tudo isso dá novo impulso à empresa, que não para de crescer. Seu José continua na ativa, auxiliando os filhos com a sua larga experiência e atendendo alguns clientes fiéis, que não abrem mão dele.

Ainda em 2023 a empresa abre uma filial na rua Estevão Alves Correa, gerenciada pelo Sr. Inácio, que em homenagem ao pai Sr. José Gonçalves recebe o nome de JG Móveis e Decorações.

Tendências do mercado

Aquidauana ganha uma empresa que se atualiza a cada dia. Márlon tem um olhar atento para o que acontece, o que é tendência na indústria moveleira no país e a fim de conhecer o que há de melhor no ramo e trazer para a Gonçalves participa de megas eventos do setor, esteve em 2022 na Fórmobili – SP e recentemente na FIMMA – RS, nesses eventos a empresa firmou parceria com as melhores marcas de ferragens do mercado.

A empresa possui um layout de fábrica otimizado, maquinários modernos para produção eficiente e acabamento de alta qualidade, O atendimento é personalizado, com designers e projetistas disponíveis tanto para os clientes finais, quanto para os profissionais parceiros, como arquitetos.

A equipe é composta por experientes marceneiros, prontos para transformar sua casa ou projeto em realidade. Neste momento, a Marcenaria Gonçalves está em fase de construção de um novo escritório e showroom, preparando-se para uma nova era de sucesso e inovação.

Confie na tradição, dedicação e modernização da Marcenaria Gonçalves. Lá seus sonhos em móveis planejados viram realidade. Uma empresa que vale a pena conhecer.

