Hospital Regional de Aquidauana esclarece situação de atendimentos

O Pantaneiro

A Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar, responsável pelo Hospital Regional de Aquidauana, divulgou uma nota oficial na terça-feira (23) para esclarecer informações que circulam associando a instituição a um suposto "descaso" em um atendimento recente.

Na nota, o hospital expressa solidariedade à família da paciente falecida, manifestando pesar pelo ocorrido, mas repudia categoricamente as acusações de negligência, classificando-as como precipitadas e desprovidas de fundamentos.

De acordo com a direção do hospital, todos os procedimentos médicos necessários foram realizados conforme os protocolos de saúde vigentes, garantindo a observância dos mais altos padrões éticos e técnicos. A nota também destaca a dedicação integral da equipe médica ao caso, reforçando o compromisso do hospital com o cuidado humanizado.

O hospital reafirma sua disponibilidade para prestar esclarecimentos adicionais, demonstrando transparência em sua atuação. A instituição também ressalta sua missão de servir à população com excelência e respeito, reafirmando que o bem-estar dos pacientes é sua prioridade absoluta.

Com este comunicado, o Hospital Regional de Aquidauana busca reforçar a confiança da comunidade em seus serviços, assegurando que trabalha diariamente para garantir o cuidado de qualidade que seus pacientes merecem.

Segue a nota na íntegra: