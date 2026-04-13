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CELEBRATION

House of English celebra 2 anos de sucesso no ensino de inglês em Aquidauana

Com dedicação e compromisso com a educação, João Romero e sua esposa Iara consolidam presença da escola de idiomas ao atender alunos de toda a região

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 13:49

Atualizado em 13/04/2026 às 14:15

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A escola House of English by João Romero comemora um marco importante em sua trajetória: dois anos de atuação em Aquidauana, consolidando-se como uma das principais referências no ensino de inglês na região. A data especial foi comemorada com os estudantes em um saboroso café-da-manhã no sábado (11) na escola, recheado de guloseimas e muitas dinâmicas.

Desde sua chegada à cidade, a escola vem se destacando pela proposta inovadora, com metodologia dinâmica, materiais atualizados e foco no desenvolvimento individual de cada aluno. O projeto nasceu da experiência do professor João Romero, que iniciou com aulas particulares e identificou a necessidade de um ensino mais moderno e eficiente no município.

Ao lado de sua esposa, Iara, também professora de inglês, João transformou o que era um sonho em realidade. Com dedicação e compromisso com a educação, a House of English cresceu, conquistou alunos de diferentes idades e hoje celebra sua consolidação com resultados expressivos.

Ao longo desses dois anos, a escola ampliou seu alcance, atendendo não apenas alunos de Aquidauana, mas também estudantes de outras cidades e estados, por meio das modalidades presencial e online.

A House of English oferece cursos para diferentes objetivos, desde o nível básico ao avançado, além de preparatórios para exames de proficiência, inglês para negócios e aulas personalizadas. O diferencial está na forma como cada aluno é acompanhado, respeitando seu ritmo e suas metas.

Matrículas abertas
A escola está com matrículas abertas para novas turmas:

Kids: a partir dos 6 anos

Teens: a partir dos 11 anos

Com uma metodologia própria, que inclui os métodos “Inglês em Tempo Recorde” e “Inglês + Simplificado”, a proposta é tornar o aprendizado mais rápido, prático e acessível.

Além disso, a escola mantém parceria com programas de intercâmbio, ampliando as oportunidades para alunos que desejam vivenciar experiências internacionais.

Com dois anos de história em Aquidauana, a House of English reafirma seu compromisso com a qualidade no ensino e segue transformando a vida de seus alunos por meio do idioma inglês.

Venha fazer uma visita. A House Of Englis fica localizada na rua Marechal Mallet, quase esquina com Teodoro Rondon (em frente ao Posto Mercúrio).

Siga as Redes Sociais: @houseofenglishidiomas

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