30 de Agosto de 2025 • 11:38

Inauguração do Posto Taquaruçu é sucesso e sensação de dever cumprido em Anastácio

Posto está localizado em ponto estratégico na BR-262

Redação

Publicado em 30/08/2025 às 11:28

Foto: Muryllo Neves

O Posto Taquaruçu foi inaugurado no fim da tarde de sexta-feira (29) em Anastácio e, como já era esperado, o evento foi um sucesso com um gostinho de dever cumprido por parte dos empresários.

Luana Orsi toca o local junto com o marido, Júnior Orsi, e diz que foram 70 dias para as reformas até reabrir as portas. O local conta com conveniência e também uma loja de artigos de pesca, a BlackFish, em um ponto completamente estratégico, na BR-262, caminho para Miranda, Bonito e Corumbá.

Segundo a empresária, a reinauguração tem sensação de dever cumprido. “Há 70 dias a gente está mexendo no posto, quando decidimos comprar, empreender, só veio trabalho, trabalho, um problema ou outro sempre tem, mas hoje é uma satisfação. A gente está aqui inaugurando, é só o começo.”

Foto: Muryllo Neves

A expectativa da empresária é que o Posto Taquaruçu vire ponto de referência também pela Rota Bioceânica, prevista para conclusão no segundo semestre de 2026. “A gente está com uma expectativa muito grande, está vindo aí a Bioceânica, principalmente depois que as outras empresas que vão agregar ao posto tiverem em funcionamento. Teremos novidades em breve, estamos com algumas parcerias e logo quando a gente tiver tudo fechado a gente solta direto para o Pantaneiro.

Segundo Júnior, ele passou por várias áreas do comércio até chegar ao combustível. “Já tem uns 15 anos que eu toco comércio, comecei com a marcenaria, no móvel planejado, migrei para pesca, para arma, clube de tiro e hoje estou no combustível e sei que hoje, se tiver um bom atendimento, o cliente volta.”

O assessor comercial da Vibra Energia, empresa que fornece os combustíveis aos postos Petrobras de Mato Grosso do Sul, Leonardo Kemp Ferreira, disse que o Posto Taquaruçu está localizado em ponto estratégico. “Vai trazer uma melhora muito grande para a cidade, tanto de emprego, em termos de desenvolvimento, e é um ponto estratégico realmente, é um posto que tem muito a crescer, muita galonagem a vir, então a gente está com a expectativa lá em cima, acho que vai ser bem legal.”

Foto: Muryllo Neves

Isabel dos Santos Bardella é a gerente de pista do Posto Taquaruçu. “Não tenho palavras que descrevam o que eu estou sentindo. Trabalhei aqui dez anos e oito meses e fiz um trabalho de excelência. Vou levar meus antigos patrões no coração, Seu Mauro, Dona Sueli e o Seu Mércio, para o resto da minha vida. E eu saí, segui novos caminhos e não passava pela minha cabeça voltar. Mas é a vontade de Deus e Deus me apresentou o Junior e a Luana. Eu estou aqui de volta e era a vontade do meu coração, porque no dia em que eu bati o martelo, meu coração se acalmou e eu não sei definir a palavra que explica tudo que eu estou sentindo, mas assim é uma felicidade imensa.

Horário de funcionamento

O Posto Taquaruçu em Anastácio vai funcionar das 5h às 22h até a próxima terça-feira (2). Depois, o funcionamento será 24 horas.

Inauguração

O tradicional Posto Taquaruçu, ponto conhecido de quem trafega pela rodovia BR-262, em Anastácio, foi reinaugurado na sexta-feira, dia 29, com uma proposta inovadora: oferecer não apenas combustível de qualidade, mas também conforto, lazer e opções gastronômicas que prometem transformar o espaço em referência para viajantes, turistas e caminhoneiros.

Entre as novidades, está a previsão da inauguração da Churrascaria Taquaraçu, que trará cortes selecionados e as melhores carnes da região em um ambiente aconchegante e acolhedor, com atendimento de excelência. A expectativa é que o espaço se torne um ponto de encontro para famílias e viajantes, valorizando ainda mais a rota da rodovia BR-262 — uma das mais movimentadas do país.

O projeto é fruto do espírito empreendedor do casal Luana e Júnior Orsi, que decidiu investir na modernização do posto, agregando novas oportunidades e experiências ao local. “Nosso objetivo é resgatar a tradição do Posto Taquaruçu, mas com uma proposta renovada, que atenda desde o turista até o caminhoneiro que precisa de descanso e boa alimentação”, destacam os proprietários.

Foto: Muryllo Neves

