Inauguração do Restaurante Pedroso BBQ Carnes traz novo conceito de churrasco a Aquidauana

Nesta quinta-feira, dia 27 de julho, às 19h, os moradores de Aquidauana terão a oportunidade de saborear carnes bovinas de alta qualidade e experimentar uma culinária especializada com o melhor do churrasco. Isso porque será inaugurado o aguardado restaurante "Pedroso BBQ Carnes", localizado na rua Estevão Alves Corrêa, n° 1127.

O empreendimento é uma iniciativa de Jhonatan Pedroso, um apaixonado por churrasco, nascido e criado na cidade. Desde cedo, Jhonatan teve contato com a arte da culinária ancestral do churrasco, graças ao seu avô, que ficava em fazendas no pantanal sul-mato-grossense e preparava churrascos no estilo pantaneiro para a família e amigos.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Jhonatan Pedroso revelou que sua paixão pelo churrasco o levou a se tornar o churrasqueiro oficial de sua família e amigos. Com o incentivo de seus entes queridos, há cinco anos, ele, que é médico veterinário, decidiu aprimorar suas habilidades e se aprofundar no universo do churrasco, acompanhando, participando de cursos e festivais especializados, além de estudar minuciosamente todos os processos para a produção de carnes de qualidade.

Pedroso passou a atender em festas e eventos na cidade, destacando-se como um churrasqueiro de renome.

"Comecei a ter o churrasco como uma profissão, além da veterinária, atendendo eventos e festas particulares: com parrilla; churrasco convencional e fogo de chão."

Ele também teve a oportunidade de se integrar, ao lado de outros três churrasqueiros, o tempo que representou o Brasil no 1º Campeonato Mundial de Assadores Ancestrais de Churrasco Fogo de chão em 2022, realizado na Colômbia. Essa experiência única o inspirou a abrir seu próprio negócio, o restaurante Pedroso BBQ Carnes.

As vésperas da inauguração, Jhonatan Pedroso expressa sua gratidão à família e amigos pelo apoio que recebeu em sua jornada. Ele destaca também o importante papel de seu cunhado, Denis Gamarra, proprietário da DG Carnes e Linguiças, que o incentivou e compartilhou da mesma paixão por carnes e qualidade no trabalho. Jhonatan também enfatizou o apoio contínuo de sua esposa, Naíse, que agora se torna sua sócia no empreendimento.

"Uma pessoa que me ensinou muito no começo e tenho muita gratidão foi meu cunhado Denis Gamarra, hoje proprietário da DG Carnes e Linguiças, que é um grande parceiro e profissional. Assim como eu, é apaixonado por carnes e procura sempre trabalhar com qualidade. Contei com o incentivo de familiares e amigos e surgiu o sonho de montar o restaurante especializado em carnes de qualidade e assim mostrar mais o meu trabalho para a população aquidauanense e visitantes. Para finalizar, agradeço o apoio de sempre da minha esposa Naíse que agora se torna minha sócia de empreendimento", finalizou.

Com todo esse histórico e experiência, Jhonatan Pedroso está ansioso pela inauguração de seu restaurante Pedroso BBQ Carnes, onde promete oferecer aos moradores de Aquidauana uma experiência gastronômica única, com carnes de qualidade preparadas com maestria e um toque especial do churrasco pantaneiro.



A inauguração do Pedroso BBQ Carnes acontece nesta quinta-feira, dia 27 de julho, às 19h, e todos estão convidados a prestigiar e saborear o cardápio do mais novo empreendimento gastronômico da cidade.

Local: Rua Estevão Alves Corrêa, n° 1127, Aquidauana-MS

Horário: 19h

