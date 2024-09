Inauguração Studio Ponto da Saúde: treinamento personalizado com qualidade e cuidado

O Studio Ponto da Saúde se destaca pela qualidade no atendimento, com um número reduzido de alunos que garante atenção personalizada / Divulgação

O Studio Ponto da Saúde, conhecido por seu compromisso com a excelência em treinamento personalizado, está pronto para uma nova fase em Aquidauana. Em comemoração aos seus 3 anos de sucesso, o estúdio realizará sua reinauguração oficial no dia 31 de agosto, das 09h às 13h.



O evento marcará não apenas uma renovação, mas também a introdução de novas funcionalidades e planos que prometem atender ainda melhor às necessidades dos clientes.



O que você precisa saber sobre o Studio Ponto da Saúde:



O estúdio foi idealizado pelo empresário Wilson Pereira Bezerra, que tem dedicado sua experiência e paixão pelo fitness para criar um espaço que prioriza a saúde e o bem-estar dos clientes.



O estúdio está aberto para atender aos clientes das 05h às 10h e das 13h às 21h, proporcionando flexibilidade para quem busca um treino eficaz em diferentes horários.



Funcionalidades e Planos:

O Studio Ponto da Saúde oferece duas modalidades principais de atendimento:



Treinamento Personalizado Para alcançar seus objetivos específicos, seja emagrecimento, ganho de massa muscular, fortalecimento, pós-operatório, flexibilidade e mobilidade, definição muscular, ou simplesmente melhorar sua saúde.



Personal Trainer Para um acompanhamento ainda mais individualizado e direcionado aos objetivos dos clientes.

Os novos planos oferecidos incluem:

Plano Trimestral: 10% de desconto à vista e duas bioimpedâncias gratuitas.

Plano Semestral: 12% de desconto e quatro bioimpedâncias gratuitas.

Plano Anual: 15% de desconto, seis bioimpedâncias gratuitas e a escolha entre um whey protein ou uma creatina.



Cada bioimpedância avulsa custa R$70,00, mas é gratuita para clientes que optam por qualquer um dos planos. Em caso de cancelamento de qualquer plano, a multa é uma mensalidade integral mais 30% do valor dos meses restantes.

O Grande Diferencial:

O Studio Ponto da Saúde se destaca pela qualidade no atendimento, com um número reduzido de alunos que garante atenção personalizada.



O ambiente é climatizado, oferecendo conforto durante os treinos, e o espaço é organizado para otimizar os exercícios. Com uma equipe composta por dois professores credenciados no CREF e qualificados, um gestor de clientes e um responsável pelos serviços gerais, o estúdio assegura um atendimento de alta qualidade e especializado.



Não perca a oportunidade de conhecer as novas instalações e aproveitar os benefícios exclusivos oferecidos durante a reinauguração. O Studio Ponto da Saúde está ansioso para continuar ajudando seus clientes a alcançarem seus objetivos de forma segura e eficaz.



Entre em contato pelo Whtasapp: Clique aqui

Encontre o Studio Ponto da Saúde:

O espaço inovador está localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1335, Bairro Alto, em Aquidauana.







Venha celebrar conosco e descubra como podemos transformar sua saúde e seu bem-estar!