IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

A IVRNET está celebrando seus 20 anos de atuação com uma grande campanha promocional e uma série de novidades voltadas aos clientes. Entre os destaques, está o sorteio de um Citroën C3 zero quilômetro, além de novos planos e melhorias no atendimento.

A principal atração da promoção é o sorteio do veículo 0 km, que será realizado no dia 29 de dezembro de 2026. Para participar, basta ser cliente da empresa e manter as mensalidades em dia — a inclusão no sorteio é automática.

Outra novidade anunciada pela provedora é a ampliação dos serviços oferecidos nos planos de internet. Agora, os clientes contam com novos aplicativos integrados, como Apple TV e Prime Video, agregando ainda mais opções de entretenimento.

Além disso, a IVRNET também passou a oferecer suporte técnico 24 horas por dia. Com a mudança, os clientes podem entrar em contato a qualquer horário e contar com atendimento imediato, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade do serviço.

Os planos disponíveis chegam a até 950 mega de velocidade, com valores a partir de R$ 99,90 por mês, tornando a oferta ainda mais competitiva.

Os interessados podem contratar os serviços pelo site oficial ou entrar em contato pelos telefones (67) 3272-6602 (WhatsApp) e 3272-7350 (ligação). A empresa também mantém comunicação ativa pelas redes sociais, por meio do Instagram @ivrnet.internet.

Com as novidades, a IVRNET reforça sua presença no mercado regional, apostando em tecnologia, benefícios e proximidade com o cliente para marcar suas duas décadas de história.