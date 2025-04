LuizHidro inaugura nova loja especializada em portas e janelas em Anastácio

Celine Regis/O Pantaneiro

A LuizHidro, referência em elétrica e hidráulica nas cidades de Aquidauana e Anastácio, anuncia mais uma novidade: a inauguração de sua nova loja voltada exclusivamente para a venda de portas e janelas. A abertura oficial acontece nesta terça-feira, dia 15 de abril, marcando mais um importante passo na expansão da marca.

Com forte atuação no mercado regional, a LuizHidro aposta agora na diversificação de seus produtos para oferecer ainda mais qualidade e variedade aos seus clientes. A nova unidade chega trazendo as melhores marcas do segmento, como Lucasa e Riobras, reconhecidas pela durabilidade e pelo acabamento superior, atendendo tanto o público residencial quanto construtoras e profissionais da construção civil.

Localizada na Avenida da Integração, número 237, em Anastácio, a nova loja segue o padrão de excelência que já é marca registrada da LuizHidro: atendimento especializado, produtos de alta qualidade e o compromisso com a satisfação total do cliente.

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 17h30

Sábados: das 7h às 12h

Com a inauguração, a LuizHidro reforça sua missão de oferecer soluções completas para quem constrói e reforma, consolidando ainda mais sua presença na região.

Venha conhecer o novo espaço e surpreenda-se com a variedade e qualidade que só a LuizHidro oferece!

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!