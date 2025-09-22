LuizHidro promove palestra sobre saúde emocional para colaboradores em Anastácio

A atividade foi fomentada pela gerente Suelen Costa e conduzida pela psicóloga Marlene Carlos, que trouxe reflexões e orientações sobre a importância do cuidado emocional no ambiente de trabalho.

A LuizHidro promoveu, na tarde de 17 de setembro de 2025, uma palestra voltada à saúde emocional de seus colaboradores. O encontro aconteceu na sala de reuniões da unidade de Anastácio e foi direcionado aos funcionários das três unidades da empresa: Matriz, Filial e Portas e Janelas.

O objetivo da iniciativa foi acolher os funcionários e abrir espaço para o diálogo sobre os desafios enfrentados no cotidiano profissional. Segundo a psicóloga, os participantes se sentiram valorizados e agradeceram a oportunidade de discutir um tema tão necessário.

Na visão do administrador Tiago Ramos Pires e do proprietário Luiz Pires Neto ações deste tipo são de extrema importância.

A gerente do local, destacou que a ação surgiu a partir da percepção de que muitas empresas, atualmente, enfrentam dificuldades relacionadas à saúde emocional dos colaboradores.

“Vendo as dificuldades que as empresas estão enfrentando com o quadro de funcionários, às vezes com limitações na parte de saúde emocional, vimos a necessidade de trabalhar em cima desse assunto tão popular e evidente na sociedade. Resolvemos abordar esse tema dentro da empresa, cuidando dos colaboradores, alertando sobre riscos e apresentando formas de prevenção. Por isso, chamamos uma profissional da área para informar sobre as medidas que podem ser tomadas e sobre o que a empresa também pode fazer nesse sentido”, afirmou.

A iniciativa integra a política da LuizHidro de valorizar o bem-estar de seus funcionários, entendendo que equipes saudáveis e motivadas são fundamentais para a qualidade no atendimento e para a eficiência dos serviços prestados.

A empresa, que atua no setor de soluções hidráulicas e elétricas, está presente há mais de 40 anos em Aquidauana e Anastácio e consolidou-se como referência em soluções para poços artesianos, instalação de bomba solar, materiais elétricos e hidráulicos, além de oferecer assistência técnica especializada.

Com uma linha diversificada que vai desde mangueiras e acessórios de irrigação até materiais elétricos industriais, iluminação, padrões de energia e equipamentos para ar-condicionado, a LuizHidro tem buscado unir inovação e cuidado com as pessoas, fortalecendo o vínculo com clientes e colaboradores.

A palestra sobre saúde emocional reforça esse compromisso. Para a empresa, cuidar dos trabalhadores vai além de oferecer condições adequadas de trabalho: significa também promover ações de informação e prevenção que contribuam para o equilíbrio emocional e a qualidade de vida.

O evento ganha ainda mais relevância por ter sido realizado no mês de setembro, período marcado pela campanha Setembro Amarelo, que tem como finalidade a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Durante todo o mês, instituições públicas, privadas e da sociedade civil se mobilizam para ampliar o debate sobre saúde mental, incentivar o acolhimento e oferecer alternativas de cuidado a quem enfrenta dificuldades emocionais.

Ao aderir a esse movimento, a LuizHidro demonstra estar atenta às necessidades de seus colaboradores e comprometida com a construção de um ambiente de trabalho mais humano e saudável.