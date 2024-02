Matrícula na Fisk em Aquidauana ganha mochila Puffer

Aprenda inglês ou espanhol e esteja pronto para qualquer aventura / Divulgação

Iniciar o estudo de um novo idioma é uma decisão importante que traz inúmeros benefícios tanto para o âmbito profissional quanto para o acadêmico. E agora, em Aquidauana, essa jornada de aprendizado se torna ainda mais especial com a promoção imperdível da Fisk: ao se matricular para cursos de inglês ou espanhol, o aluno ganha uma estilosa mochila Puffer.

Prepare-se para abrir portas para novas oportunidades com a Fisk - onde aprender inglês e espanhol se torna uma experiência empolgante, acessível e cheia de estilo.

Essa é uma oportunidade única para aqueles que desejam se especializar em duas das línguas mais faladas e importantes do mundo, enquanto saem equipados com uma mochila nova, moderna e pronta para acompanhar suas aventuras diárias.

Na Fisk, o compromisso com a excelência no ensino é evidente em todas as faixas etárias, desde crianças a partir de 4 anos até adolescentes e adultos. Além disso, há diversos planos de pagamento disponíveis para atender às necessidades individuais de cada aluno, garantindo acessibilidade e flexibilidade.

Invista em você com a Fisk: Cursos de idiomas que abrem portas - Divulgação





Ao se tornar estudante da Fisk, você terá acesso a uma metodologia reconhecida internacionalmente, que prioriza a prática da conversação desde as primeiras aulas. Isso significa que você não apenas aprende o idioma, mas também desenvolve habilidades de comunicação eficazes desde o início.

Com cursos intensivos disponíveis para adultos e alunos do Ensino Médio, a Fisk oferece uma experiência completa de aprendizado, com foco na compreensão auditiva através de uma ampla variedade de atividades de áudio. Isso proporciona aos alunos a capacidade de entender e se comunicar com falantes nativos com confiança e fluidez.

Serviço - Não deixe escapar essa oportunidade única de se tornar um aluno Fisk e começar sua jornada bilíngue com o pé direito - e com uma mochila Puffer descolada no ombro.

Visite a unidade da Fisk em Aquidauana hoje mesmo e saiba mais sobre essa promoção incrível. Para mais informações, entre em contato pelos nossos telefones: (67) 99818-4528 e (67) 99222-5872.

Aprender inglês e espanhol potencializa carreiras e oportunidades acadêmicas

Dominar mais de um idioma é uma habilidade valiosa que não apenas enriquece a comunicação e a compreensão cultural, mas também abre portas para oportunidades profissionais e acadêmicas em um mundo cada vez mais globalizado. Confira os motivos que te farão dar importância ao aprendizado tanto do inglês quanto do espanhol, e como essas habilidades podem impulsionar carreiras e ampliar horizontes acadêmicos.

Matricule-se em inglês ou espanhol na Fisk e leve uma mochila estilosa - Divulgação

Vantagens Profissionais:

Acesso a mercados globais: O inglês é amplamente reconhecido como o idioma dos negócios internacionais. Dominar o inglês permite que profissionais se comuniquem eficazmente em ambientes comerciais globais, facilitando negociações, colaborações e oportunidades de networking. O mesmo é aplicado ao espanhol, idioma cada vez mais utilizado para debates e transações de negócios.

Competitividade no mercado de trabalho: Em muitas indústrias, a proficiência em inglês é um requisito essencial para avançar na carreira. Já o espanhol é cada vez mais valorizado, especialmente em países da América Latina e em setores como comércio, turismo e relações internacionais.

Expansão de oportunidades: Ao dominar o inglês e o espanhol, os profissionais aumentam significativamente as opções de emprego e podem acessar uma gama mais ampla de oportunidades em empresas multinacionais, organizações internacionais e mercados emergentes.

Benefícios Acadêmicos:

Acesso a programas de estudo internacionais: Tanto o inglês quanto o espanhol são idiomas amplamente utilizados em universidades de prestígio em todo o mundo. Estudar em instituições estrangeiras oferece uma experiência enriquecedora, expandindo os horizontes acadêmicos e culturais dos alunos.

Colaboração em pesquisa e projetos acadêmicos: O multilinguismo facilita a colaboração com colegas de diferentes origens e nacionalidades em projetos de pesquisa e estudos acadêmicos. Isso promove a diversidade de ideias e perspectivas, enriquecendo o processo de aprendizado e descoberta.

Desenvolvimento de habilidades de comunicação: Aprender inglês e espanhol não apenas proporciona acesso a conteúdos acadêmicos diversificados, mas também aprimora as habilidades de comunicação escrita e oral, fundamentais para o sucesso acadêmico e profissional.

Investir no aprendizado do inglês e do espanhol é investir no futuro. Essas habilidades linguísticas não apenas abrem portas para novas oportunidades profissionais e acadêmicas, mas também enriquecem a experiência pessoal e cultural de cada indivíduo. Portanto, é importante reconhecer e valorizar a importância do multilinguismo em um mundo cada vez mais conectado e globalizado.

Por isso, agarre a oportunidade de se tornar um aluno Fisk para encarar sem medo as jornadas que o multilinguismo tem a oferecer.

Encontre a Fisk