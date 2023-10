Mega Real inaugura filial em Aquidauana! A economia tem nome e festa de promoções

Mega Real A Economia Tem Nome inaugura em Aquidauana / Ronald Regis

No próximo sábado, dia 30 de setembro, às 9h a cidade de Aquidauana ganhará um motivo extra para comemorar! A Mega Real, empresa de variedades que conquistou o Brasil, inaugura a sua 8ª filial na região, trazendo um mundo de economia e variedade para você!

A Mega Real é conhecida por ser a casa da maior variedade de produtos com os menores preços do mercado. A empresa está comprometida em oferecer uma experiência de compra incrível e vantajosa para todos os clientes.

Desde o início de sua jornada em Umuarama, Paraná, a missão da Mega Real foi clara: ser uma empresa familiar que proporciona produtos de qualidade a preços acessíveis para todos. Como resultado de dedicação, a Mega Real compra em grande volume dos melhores fornecedores, permitindo oferecer preços ainda mais competitivos e repassar essa vantagem direto para os clientes.

Na Mega Real, a política de preços justos é uma prioridade. A empresa mantém margens fixas para garantir que os clientes desfrutem de produtos de alta qualidade a preços que cabem no bolso.

Com a abertura da loja em Aquidauana, a Mega Real está agora completando a incrível marca de 8 lojas. E para celebrar essa conquista e a presença da empresa na cidade, estão sendo preparadas grandes promoções na festa de inauguração!

A Mega Real está orgulhosa de expandir sua família para a cidade de Aquidauana e está ansiosa para servir a população com a mesma paixão, compromisso e qualidade que a tornaram uma referência em economia e variedade.

Venha se juntar à Mega Real na grande festa de inauguração e descubra - O lugar onde a economia tem nome!

Onde nos encontrar:

Endereço: Rua Estevão Alves Correa, nº 565-A, Centro de Aquidauana (Ao lado do banco Itaú).

Siga no Instagram e no Facebook para ver as promoções!.