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MR Home Decor abre com ampla linha de cama, mesa e banho em Anastácio

Nova empresa oferece produtos para residências, hotéis e pousadas, reunindo variedade, preços promocionais e fabricação própria

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 10:45

Atualizado em 06/08/2026 às 18:44

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MR Home Decor e Enxovais abriu oficialmente as portas na Rua Severino Batista / O Pantaneiro/Rhobson T. Lima

Anastácio ganhou, na segunda-feira (03), uma nova opção para quem busca qualidade em produtos de cama, mesa e banho. A MR Home Decor e Enxovais abriu oficialmente as portas na Rua Severino Batista, nº 402, no Centro, ao lado da fábrica J.Neto Enxovais, reunindo familiares e amigos, clientes e um grande público durante a inauguração. Também estiveram presentes o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro (PL), o líder do prefeito na Câmara Municipal de Anastácio, vereador Manoel Luiz (PSDB), e o vereador Professor Aldo José (PV), representando o Poder Legislativo.

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A nova loja nasceu da experiência adquirida pela J.Neto Enxovais, indústria fundada em agosto de 2020, que começou as atividades com apenas 13 colaboradores e o desafio de formar praticamente toda a mão de obra especializada dentro da própria empresa. Atualmente, a fábrica emprega 25 funcionários e fornece enxovais para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

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À frente dessa trajetória estão o proprietário da J.Neto Enxovais, Aparecido de Oliveira Júlio, e a proprietária da MR Home Decor, Marcília Ribeiro. A inauguração da nova loja representa mais um passo no crescimento da empresa, aproxima os produtos diretamente do consumidor e amplia a atuação da marca em Anastácio e região.

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A trajetória da empresa também foi marcada por momentos de superação. No início deste ano, um incêndio atingiu parte da estrutura da fábrica, mas a produção foi mantida de forma improvisada até que a situação fosse normalizada. Agora, a inauguração da MR Home Decor representa uma nova etapa desse crescimento.

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Localizada em um ponto de fácil acesso, a loja reúne uma ampla variedade de produtos de casa, mesa e banho para residências e também para estabelecimentos como hotéis, pousadas e demais empreendimentos do setor de hospedagem. Entre os itens disponíveis estão jogos de cama, toalhas, colchas, tapetes, trilhos de mesa, fronhas e diversos outros artigos de enxoval, incluindo produtos de fabricação própria e de outras marcas.

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Para celebrar a inauguração, os clientes encontram promoções especiais, como lençóis 100% algodão a partir de R$ 35,00, fronhas por R$ 3,00 a unidade, trilhos de mesa por R$ 5,00 e tapetes também a partir de R$ 5,00, além de diversas ofertas em toda a linha de cama, mesa e banho.

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Outro atrativo é a condição especial para os consumidores. Nas compras acima de R$ 200,00, realizadas durante o mês de inauguração, a loja oferece um brinde surpresa.

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A MR Home Decor e Enxovais funciona de segunda a sábado, das 08h às 18h. As compras podem ser parceladas em até quatro vezes sem juros no cartão ou em até 12 parcelas, conforme as condições da operadora. Mais informações e contato pelo WhatsApp: (67) 9 9290-2930.

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A galeria completa de fotos da inauguração já está disponível em O Pantaneiro. A cobertura completa, com vídeos exclusivos, também pode ser acompanhada nas redes sociais do site.

Endereço

Rua Severino Batista 402, Anastácio-Mato Grosso do Sul, 79210-000, Brasil – Bing Maps

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