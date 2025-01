Eros Prado e o Pagode da Ofensa é sucesso absoluto em Aquidauana

Aquidauana foi palco de um evento que ficará marcado na memória da cidade, na noite da última sexta-feira (17). O humorista Eros Prado trouxe o aclamado show "Pagode da Ofensa" ao Will Restaurantes, na Praça de Alimentação do Shopping Atlântico, oferecendo ao público uma noite repleta de gargalhadas e diversão inesquecível.



Comemorando 10 anos de sucesso nacional, Eros Prado encantou a plateia com seu humor irreverente e capacidade única de interagir com o público. O espetáculo, adaptado ao clima pantaneiro e à energia da cidade, transformou a noite em uma verdadeira celebração de alegria e alto astral.



Participação especial



Abrindo a noite, o comediante sul-mato-grossense Junior Maneca deu um show à parte, esquentando os motores para a apresentação principal. Em entrevista, ele destacou a receptividade calorosa do público local: “É sempre um prazer trazer humor para Aquidauana. O povo daqui participa, interage e nos faz sentir em casa. Isso é o máximo para qualquer comediante”, afirmou.



O público



Entre as dezenas de risos e aplausos, dona Nadir Cardoso Conte, aposentada e moradora de Camisão, resumiu a experiência. “Foi maravilhoso! Ri mais do que devia. Minha bochecha nem aguentava mais. Nunca tinha ido a um show de comédia antes, mas com certeza voltarei se tiver outros”.



Nadir também deixou uma mensagem para quem perdeu o evento. “Gente, se não vieram, venham da próxima vez! Vocês vão extravasar de tanto rir”.

Eros Prado

Em conversa exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Eros Prado falou sobre a experiência de se apresentar para o público pantaneiro: “Cada show é único, mas a energia daqui foi especial. O público entrou no clima, participou das brincadeiras e fez desse show um dos mais divertidos que já fiz”.

Ele também destacou a essência do “Pagode da Ofensa”. “É aquele humor leve, que lembra a quinta série, cheio de zoeiras saudáveis, onde todo mundo participa e se diverte. Não é sobre ofender, mas sobre criar uma conexão por meio da alegria”.

Sucesso



Os ingressos esgotados foram prova do sucesso do evento, que movimentou a cidade e destacou o potencial de Aquidauana para receber grandes atrações culturais. Realizado no Shopping Atlântico, o show também impulsionou o comércio local, com a praça de alimentação cheia de famílias e amigos ansiosos por uma noite diferente.



Próximos eventos



Com tamanho sucesso, o Will Restaurantes já planeja novos eventos de comédia para continuar trazendo alegria e descontração para a região. Como disse dona Nadir, “se tiver outros, com certeza absoluta eu vou!”



A noite de 17 de janeiro mostrou que o humor é uma ferramenta poderosa para unir pessoas e trazer momentos inesquecíveis. Aquidauana agradece e espera ansiosa pelo próximo show!

Clique aqui para conferir as fotos e compartilhar com amigos e familiares. Quem participou pode se marcar nas imagens e deixar um comentário sobre a experiência.