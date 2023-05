Novidade: Posto Fátima agora atende 24h com super conveniência

Posto Fátima atender 24h em Aquidauana / Divulgação

A partir de agora, o Posto Fátima está com as portas abertas para você, 24 horas por dia! Você terá uma experiência única no posto de combustíveis que trouxe mais essa novidade atendendo 24 horas e 7 dias da semana.

Localizado no coração de Aquidauana, na rua Marechal Mallet, 804, Centro, o Posto Fátima é o destino perfeito para todas as suas necessidades automotivas.

Equipe do Posto Fátima - Foto: Divulgação

Veja o vídeo:



Uma conveniência completa ao seu dispor!

Queremos que você se sinta em casa enquanto abastece seu veículo. É por isso que nossa conveniência está repleta de bebidas geladas para agradar até o paladar mais exigente. Venha conferir nossos preços diferenciados e descubra uma ampla variedade de opções para satisfazer seus desejos a qualquer hora do dia ou da noite.



Descubra a conveniência completa que o Posto Fátima tem ao seu dispor - Fotos: Divulgação

Cuide do seu veículo com a gente!

No Posto Fátima, não estamos apenas focados em abastecer seu carro, mas também em garantir que ele esteja sempre em ótimo estado. Oferecemos serviços completos, incluindo lava-jato, oficina mecânica com uma equipe altamente qualificada, pronta para cuidar de reparos, trocas de peças, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e trocas de fluidos, em geral.

Posto Fátima: sua solução completa para trocas de peças, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e fluido

Atendimento excepcional para todos os clientes!

Nossa equipe está pronta para recebê-lo com um sorriso caloroso e atendimento de alta qualidade. No Posto Fátima, a satisfação do cliente é a nossa prioridade. Com conhecimento especializado e uma paixão por ajudar, nossa equipe super preparada está pronta para responder a todas as perguntas e atender a todas as necessidades.



Veja o vídeo:

Entre em contato conosco hoje mesmo!

Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações sobre nossos serviços, ligue para 67 3241 8199 ou 67 99912 3113 e nossa equipe terá prazer em fornecer todas as informações que você precisa.

E Atenção! O atendimento é 24h, 7 dias por semana!

Onde estamos localizados?

O Posto Fátima fica na rua Marechal Mallet, 804, Centro de Aquidauana, em frente a Panificadora Viana.