Paçoca Pizzas oferece sabores diferenciados em pré-assadas e assadas / O Pantaneiro

A Paçoca Pizzas surpreende com sabor e pizzas 100% artesanais em Aquidauana. Com uma massa leve e recheios deliciosos, a Paçoca Pizzas dá a opção de você levar as encomendas para casa com as pizzas pré-assadas e se deliciar com as massas já assadas na hora, no trailer, localizado na rua 15 de Agosto, em Aquidauana.

Com molho fresco e feito com tomates de primeira qualidade, a Paçoca Pizzas prima pela qualidade de seus produtos com controle e processos de fabricação exemplares.

O pizzaiolo, Rogério Pacheco Alves Correia, conhecido como Paçoca, fabrica as massas com a leveza e finura das típicas massas italianas, dando uma experiência gastronômica ainda melhor.

Se você está procurando uma pizza com recheios de primeira, desde a simples e coringa calabresa a sabores mais elaborados, deve experimentar os produtos da Paçoca Pizzas.

O empresário resolveu apostar em um trailer pelo fato de poder levar a gastronomia para vários pontos da cidade. O trailer já esteve em frente a Praça de Aquidauana e agora irá permanecer por um tempo na rua 15 de Agosto, na frente do número 352, por conta da alta demanda na região.

Comodidade

Além das pizzas assadas, a Paçoca Pizzas oferece massas pré-assadas que dão ao cliente a comodidade e facilidade de encomendar quantas preferir para assar em casa.

As massas vendidas são de tamanhos diferenciados como a de 25 centímetros em quatro pedaços e tamanhos brotinhos, que são as individuais.

As encomendas maiores devem ser feitas com antecedência para que os produtos sejam feitos com qualidade.

O cliente pode montar o seu próprio combo com as brotinhos, pois são variadas e de diversos sabores e retirar as pizzas no local.

Retirada na Paçoca Pizzas ou encomendas

Se você quer se deliciar com uma dessas gostosuras, basta ir até o trailer do Paçoca, das 17h às 21h, localizado na rua 15 de Agosto, em frente ao número 352, bairro Alto, em Aquidauana.

Encomendas podem ser realizadas com antecedência pelo 67 99958-7176.



Paçoca Pizzas está localizada: