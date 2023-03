Panificadora Viana inova e transforma vidas com a biomassa de banana verde

Empresário Arthur Viana inova e proporciona qualidade de vida aos clientes / Ronald Regis/ O Pantaneiro

À frente de seu tempo e cheio de ideias inovadoras, Arthur Viana, proprietário da Panificadora Viana, em Aquidauana, está transformando vidas com a produção da biomassa de banana verde.

Responsável pelo projeto, Arthur disse ao O Pantaneiro, que a biomassa de banana verde é rica em amido resistente que não é digerido pelo intestino e que funciona como uma fibra. Além disso, ajuda a controlar a glicemia, reduzir o colesterol e dar mais saciedade após a refeição. É um produto 100% natural.

“É uma satisfação abordar um assunto tão abençoado como a biomassa da banana verde, que é um produto simples como tudo que é da natureza. E bastante funcional. Quando você colhe a banana verde, ela não tem açúcar e não tem glúten. Você cozinha com casca e tudo, depois coloca em multiprocessador industrial, onde o resultado final é essa massa sem gosto e sem cheiro.”

A biomassa de banana verde não tem contra indicações, é super natural, rica em potássio, fibras, sais minerais, vitaminas B1 e B6, betacaroteno e vitamina C. Ela ajuda a reduzir a absorção de açúcares e gorduras dos alimentos.

Produtos 100% naturais ajudam a melhorar a saúde. Foto: Ronald Regis

Biomassa de banana verde na culinária

Viana afirma que a banana verde é uma substância bastante eclética que pode ser usada na arte culinária e para a saúde. A biomassa de banana verde pode ser utilizada no preparo de sucos, panquecas, sopas e massas para pães e bolos, por exemplo.

“Você pode usar na arte culinária, por ela ser um produto espeçante, ela dá vida ao alimento. Pode ser usada em caldos diversos, no feijão, no estrogonofe e até mesmo no suco de laranja e no capucino. Você pode usar aonde quiser e dar asas a imaginação colocando até mesmo nas saladas em meio ao temperos”, disse Viana.

Biomassa de banana verde na saúde

Ele também explica, que o consumo da biomassa de banana verde diariamente, com pelo menos 2 colheres ao dia, ajuda numa dieta alimentar equilibrada e saudável, com diversos benefícios.

“Na saúde, ela limpa sua parede intestinal como se fosse uma buchinha. Ela dá saciedade e você não vai ficar escravo do açúcar, do refrigerante e do chocolate. E consequentemente vai desencadear um processo melhor no seu metabolismo. Vai acelerar, fazer perder peso e melhorar a questão da diabete. Assim como também, contribui com a questão do intestino preso, ajudando a pessoa a defecar todos os dias.”

Hormônio da felicidade

Arthur Viana vai ainda mais longe e destaca que com uso da biomassa de banana verde, pois contém triptofano, uma substância importante para a formação da serotonina, que é o hormônio responsável por promover o aumento da sensação de bem-estar e felicidade. “Então é uma substância muito rica. E nossa região é propicia para plantar banana.”

“Estamos desenvolvendo projeto de hambúrguer verde feito de biomassa de banana verde. Esse projeto está sendo tratado no Senai de Dourados. Então, a biomassa é muito ampla, é do Pantanal e temos muita satisfação e agradecemos a Deus por esse projeto.”

“É uma coisa nossa, da nossa cultura, vai agregar na qualidade de vida das pessoas.”

Clientes aprovam!

Antonio Rodrigues Garcia, de 100 anos, disse ao O Pantaneiro, que é cliente da Panificadora Viana e que está muito satisfeito com uso da biomassa de banana verde.

"Antes eu levava até sete dias para ir ao banheiro. Ficava ressecado e meu intestino parecia que não queria funcionar. Aí descobri a biomassa, que é um remédio simples, fácil de tomar e engolir. Comecei a usar duas colheres da biomassa em copo de leite de manhã e uma colher a tarde antes do jantar. E meu intestino gostou tanto, que passou a funcionar todos os dias."

Antonio Garcia tem 100 anos e disse que intestino está funcionando melhor. Foto: Ronald Regis

"Com esse resultado, eu digo, que se todos nós tomarmos a biomassa vamos ser felizes como um pássaro voando todos os dias", ressaltou o senhor Antonio Garcia.

Lourival da Silva Santos, de 68 anos, também consome a biomassa de banana verde. Ele é deficiente visual e afirmou que entre os benefícios está dormindo melhor, perdeu peso e regulou a pressão arterial.

Lourival também indicou os benefícios da biomassa. Foto: Ronald Regis

"Ficava de seis a oito dias sem ir ao banheiro. Tinha problema de pressão alta, e com o uso baixou bastante. Estou dormindo melhor e com apenas duas colheres de manhã e a tarde consegui uma melhor qualidade de vida. Controlei o peso, diminui e quilos e meu metabolismo está muito melhor, graças a Deus."

Biomassa de Banana Verde - Foto: Ronald Regis

Contatos: 67 3241 2654 e 67 99815 4309

Onde encontrar?

A biomassa pode ser encontrada na Panificadora Viana em potes de meio quilo. A conservação do alimento é na geladeira com prazo de validade de 20 dias após aberto.

A Panificadora Viana fica localizada na rua Mal. Malet, 773, Centro de Aquidauana. O local está fazendo entregas de forma gratuitas em Aquidauana e Anastácio nesse período de lançamento do produto.

