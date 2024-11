Portal do Atacado inaugura sua terceira loja em Aquidauana nesta sexta

Com duas lojas em Mato Grosso do Sul, o Portal do Atacado inaugura nesta sexta-feira (29), a partir das 9h, sua terceira unidade, agora, em Aquidauana.

A inauguração é na rua Oscar Trindade de Barros, 1860, bairro Santa Terezinha.



O Portal Atacado começou em Anastácio, em 26 de outubro de 2018



A sua segunda loja foi aberta em Miranda.



O Portal do Atacado tem a missão de proporcionar produtos de qualidade a preços competitivos para a comunidade.



Além disso, pretende fortalecer a presença no mercado regional e atender melhor os clientes e oferecer uma ampla gama de produtos para diversas necessidades.



Venha conhecer a nova loja do Portal Atacado e aproveite nossos preços incríveis! Estamos aqui para atender você com qualidade e economia!