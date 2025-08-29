Posto Taquaruçu é inaugurado em Anastácio e vira referência na BR-262

O tradicional Posto Taquaruçu, ponto conhecido de quem trafega pela rodovia BR-262, em Anastácio, foi inaugurado na sexta-feira, dia 29, com uma proposta inovadora: oferecer não apenas combustível de qualidade, mas também conforto, lazer e opções gastronômicas que prometem transformar o espaço em referência para viajantes, turistas e caminhoneiros.

Entre as novidades, está a previsão da inauguração da Churrascaria Taquaraçu, que trará cortes selecionados e as melhores carnes da região em um ambiente aconchegante e acolhedor, com atendimento de excelência. A expectativa é que o espaço se torne um ponto de encontro para famílias e viajantes, valorizando ainda mais a rota da rodovia BR-262 — uma das mais movimentadas do país.

O projeto é fruto do espírito empreendedor do casal Luana e Júnior Orsi, que decidiu investir na modernização do posto, agregando novas oportunidades e experiências ao local. “Nosso objetivo é resgatar a tradição do Posto Taquaruçu, mas com uma proposta renovada, que atenda desde o turista até o caminhoneiro que precisa de descanso e boa alimentação”, destacam os proprietários.

Além da churrascaria, estão nos planos futuros do empreendimento serviços de apoio e áreas de conforto para caminhoneiros, reforçando a vocação do posto como parada obrigatória para quem circula pela região.

Com localização estratégica na rodovia BR-262, km 130, em Anastácio, o novo Posto Taquaruçu aposta em atendimento diferenciado, estrutura moderna e visão voltada ao turismo, consolidando-se como uma nova referência no Mato Grosso do Sul.