Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana vive um momento especial para produtores rurais, profissionais da construção e amantes da jardinagem. Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL, com destaque para este super sábado, que promete atrair clientes em busca de potência, tecnologia e economia.

Quem estava esperando a oportunidade certa para investir em equipamentos de alto desempenho pode comemorar. Durante apenas quatro dias, será possível adquirir roçadeiras para quem não para, motosserras de alta performance e toda a linha de equipamentos de limpeza STIHL, reconhecida mundialmente pela durabilidade e eficiência.

A promoção reúne a força da tecnologia alemã da STIHL com condições facilitadas exclusivas da Sertão, tornando o momento ideal para equipar fazendas, jardins ou canteiros de obras com produtos que são referência no mercado.

Em Aquidauana, a ação ganha ainda mais destaque, reforçando o compromisso da Sertão em oferecer qualidade e bons negócios à população local. A loja está localizada na Rua Duque de Caxias, nº 2665, no bairro Cidade Nova, e espera receber um grande público ao longo da promoção.

A recomendação é não deixar para a última hora: a campanha é por tempo limitado e reúne preços especiais que só estarão disponíveis durante esse período. Para quem busca desempenho, resistência e confiança, este super sábado pode ser a chance perfeita de levar para casa o melhor da STIHL.