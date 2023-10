Provedora de internet sul-mato-grossense anuncia inauguração em Anastácio

Fibra Plus inaugura filial em Anastácio / Divulgação/ Assessoria

“Eu geralmente uso 4G, pois acaba sendo mais rápido que a internet daqui”, conta Matheus Cavalcante, de 23 anos, sobre a conexão em sua residência em Anastácio.

O problema da falta de uma conexão de qualidade, apontado por muitos moradores de Anastácio, foi o que despertou o interesse dos empresários Anderson Lucas e Cíntia Cabulão em expandir a provedora de internet com tecnologia de Fibra Óptica para a região.

A gestora Cíntia destaca que esse é o propósito central da empresa: proporcionar uma conexão de alta qualidade em regiões onde a necessidade é evidente. Por isso, o atual slogan da empresa é "Desbravando Conexões", refletindo a coragem de se aventurar e ser pioneira.

Figura 2: Cíntia Cabulão, gestora da Fibra Plus

“O grande diferencial da nossa provedora é ter o cliente como foco, é sempre pensar em soluções para resolver os problemas que o cliente enfrenta, vendo o quanto a internet é essencial, sempre buscamos inovações, equipamentos de ponta e equipe altamente qualificada para todas as demandas”, diz.

A provedora conta também com suporte humanizado, o que faz a equipe estar próxima aos clientes ouvindo queixas e expectativas sobre a provedora.

Raul Sérgio, um dos primeiros clientes da Fibra Plus em Ribas do Rio Pardo e Coordenador de TI da Prefeitura, afirma que tanto no plano residencial quanto no empresarial a provedora sempre lhe atendeu muito bem.

Figura 3: Raul Sérgio, Coordenador de TI da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo

“Eu fiquei na lista de espera para ter a conexão deles, pois ainda estavam finalizando as estruturas quando vieram para Ribas. Quanto à velocidade, eu já morei em três casas diferentes desde que sou cliente da Fibra, e em nenhuma delas eu tive problema, nem de queda, nem de velocidade. A parte de atendimento é excepcional, sempre fui muito bem atendido e rapidamente”, afirma sobre sua conexão residencial.

Nosso suporte está sempre pronto para te atender! - Divulgação

Já sobre a conexão empresarial da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, ele destaca que atende todas as repartições públicas muito bem. “A internet que eles mantêm para gente é de altíssima qualidade, com IP dedicado, nem oscilação tem, atende todas as secretarias com folga e a questão de atendimento também é sempre pontual”.

A Fibra Plus Telecom está chegando para desbravar conexões em Anastácio.

Além da expansão da provedora, uma novidade recém-lançada inclui planos de TV integrados à internet, através do aplicativo Plus TV.

A inauguração da loja ocorrerá dia 28 de outubro às 9h, na sede da provedora, localizada na Rua Teodoro Rondon, 505, Centro, Aquidauana.



História

A Fibra Plus Telecom foi fundada em 2017 na cidade de Ribas do Rio Pardo, após o proprietário, Anderson, ouvir de um comerciante que nenhuma internet da cidade prestava. Assim, a empresa se tornou pioneira na cidade com a tecnologia de Fibra Óptica, visto que até então só dispunham de internet via rádio. E desde então a empresa tem mantido sua trajetória de expansão para áreas com grande potencial de crescimento, como Água Clara, Nova Alvorada do Sul, Terenos e Dois Irmãos do Buriti.

Os planos de internet da FibraPlus garantem uma conexão estável e rápida por um preço justo para você! - Divulgação

A empresa começou oferecendo uma velocidade de 7MB por R$ 99,99, e hoje disponibiliza a velocidade de 500MB pelo mesmo valor. Além dos planos residenciais, a provedora atende também empresas, oferecendo vantagens Especiais para aquelas que não podem ficar sem conexão.

Planos de Internet

A empresa oferece uma variedade de planos de internet residencial, que começam com uma velocidade de 500 Mb por R$ 99,99. Também estão disponíveis opções de 600 Mb por R$ 119,99, 700 Mb por R$ 139,99 e 800 Mb por R$ 159,99. Cada plano é projetado para atender diferentes necessidades de velocidade e orçamento dos clientes, proporcionando uma ampla gama de escolhas para uma experiência de internet personalizada e eficiente.

Para contratar ou para mais informações: 0800 115 5000.