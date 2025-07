Responsabilidade social da Simasul apoia futebol de base em Aquidauana

Simasul tem responsabilidade social e apoia, também, o futebol de base em Aquidauana / (Foto Ryan Santos)

A Simasul é uma das maiores geradoras de emprego em Mato Grosso do Sul, com aproximadamente 450 empregos diretos e 1.500 indiretos. Esse impacto positivo na economia local reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável da região.

A indústria siderúrgica está em Aquidauana desde 2004 e produz 250 toneladas de ferro gusa por dia, mas tem capacidade instalada para produzir 600t. Além disso, produz aciaria (transformação de ferro gusa e sucata em aço) e fundição.

A Simasul está entre as maiores geradoras de emprego no município, é uma das principais contribuintes para o PIB (Produto Interno Bruto) industrial de Mato Grosso do Sul, segundo o Portal da Indústria.

Responsabilidade Social Comercial

O relacionamento profissional entre a indústria Simasul e o município de Aquidauana/MS, não se resume a atividade primária do extrativismo, e a secundária, de industrialização.

A Diretoria inclui na gestão a prática da Responsabilidade Social e ajuda, como pode, entidades e instituições. Há um limite, mas o que é possível fazer, a indústria faz.

Na manhã desta última quinta-feira (10), a Simasul fez a doação jogos de uniformes de futebol para equipes de base do time B10, de Aquidauana. Os conjuntos foram entregues ao presidente Wellington Aparecido Barbosa, o Branco.

Presidente do B10, Branco e professora Adrieli Fretas, receberam e agradeceram as doações da Simasul (Foto Ryan Santos)

Ele recebeu e agradeceu em nome dos quase 300 atletas B10, treinados na área urbana e em aldeias do município. Branco foi jogador profissional de futebol, com passagem pelo Palmeiras (SP) e Arábia Saudita.

“As escolinhas de futebol sempre estiveram em meus sonhos e, hoje, estamos satisfeitos com os resultados”, resumiu, ao lado da esposa, professora Adrieli Freitas Leonardo.

Os atletas têm entre 3 e 16 anos e os treinos são todas as segundas, terças e sextas-feiras, no campo do Parque de Exposições. Os treinos de Futsal, começam na quarta-feira, no Ginásio Poliesportivo, e na quinta-feira, na Igreja Avivamento, no Futsal.