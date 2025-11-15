Acessibilidade

15 de Novembro de 2025 • 18:00

Restaurante Taquaruçu inaugura unidade neste sábado em Anastácio

Espaço funcionará com almoço, jantar e opções variadas de refeições e porções

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 07:38

Atualizado em 15/11/2025 às 17:46

O Restaurante Taquaruçu será inaugurado neste sábado, 15 de novembro, às 19h, na BR-262, km 468, em Anastácio. A nova unidade abre as portas oferecendo um cardápio variado, com churrasco, self-service, refeições por quilo e marmitas.

No período da noite, o espaço também contará com porções e chopp, ampliando as opções para quem busca um ambiente para jantar ou confraternizar.

O restaurante funcionará diariamente nos seguintes horários:

  • Almoço: das 10h30 às 13h30
  • Jantar: das 18h às 22h

A unidade estará sempre aberta aos sábados, domingos e feriados, oferecendo mais uma alternativa gastronômica para moradores e viajantes que circulam pela região.

Polícia

Operação Narké apreende mais de 8 kg de haxixe enviados por transportadora

Droga saiu de Ponta Porã e tinha Campo Grande como destino

Economia

Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

