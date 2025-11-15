Restaurante Taquaruçu inaugura unidade neste sábado em Anastácio

Espaço funcionará com almoço, jantar e opções variadas de refeições e porções
O Restaurante Taquaruçu será inaugurado neste sábado, 15 de novembro, às 19h, na BR-262, km 468, em Anastácio. A nova unidade abre as portas oferecendo um cardápio variado, com churrasco, self-service, refeições por quilo e marmitas.
No período da noite, o espaço também contará com porções e chopp, ampliando as opções para quem busca um ambiente para jantar ou confraternizar.
O restaurante funcionará diariamente nos seguintes horários:
A unidade estará sempre aberta aos sábados, domingos e feriados, oferecendo mais uma alternativa gastronômica para moradores e viajantes que circulam pela região.
