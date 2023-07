Roncão Pneus Autocenter - a solução para seu veículo inaugura filial em Miranda!

Roncão Pneus inaugura filial em Miranda / Roncão Pneus

A Roncão Pneus Autocenter, uma empresa que já está presente na cidade de Anastácio há 22 anos, tem o prazer de anunciar a inauguração da sua mais nova filial na encantadora cidade de Miranda! Agora, estamos prontos para atender e servir toda a região pantaneira, oferecendo uma ampla gama de serviços para deixar seu veículo em perfeitas condições de uso, atendendo a todas as suas necessidades automotivas.

Há duas décadas, o casal Sr. José Roberto Sota Lopes e Sra. Ádina Aparecida Luciolo fundaram a matriz da Roncão Pneus em Anastácio, com coragem e ousadia. Desde então, nossa empresa tem se destacado no mercado automotivo, proporcionando produtos e serviços de qualidade incomparável. Com o passar dos anos, ampliamos nossa oferta para atender à carência do mercado e conquistamos o reconhecimento tanto da sociedade anastaciana e aquidauanense quanto de municípios vizinhos, como Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Bonito, entre outros.

Nossa missão!

Na Roncão Pneus Autocenter, nossa missão é garantir a excelência no atendimento aos clientes, oferecendo serviços automotivos de primeira linha. Contamos com uma equipe de 32 profissionais altamente qualificados, prontos para cuidar do seu veículo e deixá-lo em perfeito estado de funcionamento.

Valorizamos a qualidade, a honestidade, o preço justo, a transparência e a confiança, que são os princípios que norteiam todas as nossas ações.

Roncão Pneus em Miranda

Para atender a essa crescente demanda e expandir nosso compromisso com a satisfação dos clientes, decidimos abrir nossa filial em Miranda, uma cidade acolhedora com um povo hospitaleiro. "Agradecemos a todos os mirandenses pelo caloroso acolhimento e àqueles que estiveram presentes no ato de inauguração, no último sábado, dia 8 de julho. Sua presença tornou esse momento ainda mais especial para nós".

Estamos prontos para recebê-los de segunda a sexta das 7h às 17h30 e sábado, das 7h às 11h30, em nossa filial de Miranda, localizada na BR-262 KM 559, n° 410.



Entre em contato com nossa filial em Miranda sob comando de Douglas Luciolo Lopes, clique aqui.

Além disso, nossa matriz em Anastácio, na AV. da Integração n° 889, continua à disposição para atender às suas necessidades automotivas.



Entre em contato com nossa matriz, clique aqui.

Encontre o Roncão Pneus Autocenter em Anastácio:

Serviços e produtos

Vendas de pneus, amortecedores, baterias, acessórios automotivos. Além disso, oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, troca de freios, refaceamento de discos, arrefecimento, direção, troca de óleo, troca de escapamento, troca de correia dentada e revisão completa.

Não deixe seu veículo nas mãos de profissionais não capacitados. Confie na Roncão Pneus Autocenter, onde qualidade, honestidade e confiança se encontram para proporcionar a você a melhor experiência automotiva da região pantaneira!

Entre em contato conosco pelo telefone 67 3245-1976 e agende seu atendimento. Venha nos visitar e descubra por que somos a escolha certa para cuidar do seu carro!

Roncão Pneus Autocenter - Compromisso com a excelência automotiva na região pantaneira!



Veja mais fotos: