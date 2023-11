Ruraltur em Campo Grande: Maior feira de turismo rural com 150+ expositores

Divulgação

O Pantanal, as grutas de Bonito e a biodiversidade com espécies como tamanduá-bandeira, onça-pintada e capivaras fazem do Mato Grosso do Sul uma região propícia para atividades turísticas em áreas rurais. Não é à toa que os destinos para os visitantes aumentam cada vez mais e o segmento vem gerando renda e desenvolvimento no campo.



Agora, a população sul-mato-grossense poderá conferir na 19ª Edição da Ruraltur, a maior e melhor feira de turismo rural do Brasil, quais os melhores destinos, além de painéis, palestras e atrações culturais. Pela primeira vez no estado, o evento acontecerá entre os dias 12 e 14 de dezembro, na Feira Central em Campo Grande, e para participar basta se inscrever gratuitamente em: ruraltur.ms.sebrae.com.br.

Engana-se quem acredita que já conhece tudo o que o estado pode oferecer. Promovido pelo Sebrae, com correalização do Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, e apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), essa edição da Ruraltur possui a temática “Isto é Mato Grosso do Sul” e contará com 150 expositores e pacotes especiais com experiências únicas para quem quer vivenciar os destinos locais. A expectativa é atrair quatro mil pessoas, com o foco em empresários e produtores rurais de atividades econômicas vinculadas ao turismo rural ou produção associada; gestores públicos e consumidores.



Segundo o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS e do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, um dos diferenciais do turismo rural é permitir a integração com o cotidiano da lida no campo, uma vez que, no Mato Grosso do Sul, o agronegócio é uma das alavancas da economia.



“Além da geração de renda extra para os empreendedores rurais, a atividade permite a integração entre homens e mulheres do campo junto ao meio ambiente, a valorização dos produtos locais e a atração de investimentos em infraestrutura para as regiões onde se desenvolve. Por isso a importância de fortalecermos o turismo rural”, destaca o presidente.

Nesse contexto, a Ruraltur visa promover os negócios de turismo rural, disseminando conhecimentos técnicos para ampliar as ações da atividade, de forma organizada e cooperada. “Sabemos que o nosso estado possui uma variedade de negócios no turismo rural que vêm se destacando, e o Sebrae é parceiro desses empreendedores. Levamos capacitações, acompanhamento e imersões para que as propriedades rurais possam fornecer as melhores experiências para os turistas, gerando atração de mais visitantes, investimentos e fortalecimento da economia local. A Ruraltur vem para somar e mostrar a potência do Mato Grosso do Sul”, pontua o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Vivências nos destinos

A Ruraltur promove o turismo rural autêntico e contribui para o desenvolvimento de novos produtos e experiências, em um país com uma rica diversidade cultural e natural. E, para ver de perto o que Mato Grosso do Sul tem a oferecer, os participantes poderão se inscrever para participar de vivências de turismo rural ofertadas em destinos de Campo Grande e região.



Durante os dias do evento, no período das manhãs e tardes, serão oferecidas experiências de turismo rural. As vivências serão pagas pelos participantes e a disponibilização dos produtos será feita na página da 19ª Ruraltur: ruraltur.ms.sebrae.com.br, endereço onde os interessados devem se inscrever.



Serviço – 19ª Ruraltur

Data: 12 a 14 de dezembro

Hora: 16h às 21h

Local: Feira Central – Campo Grande (Rua 14 de julho, nº 3351)

Inscrições: ruraltur.ms.sebrae.com.br