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CAPACITAÇÃO

Senar MS participa de Congresso de Aventuras em Aquidauana

Ação realizada integrou a programação do Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura com capacitações e apoio aos participantes

Redação

Publicado em 25/05/2026 às 18:15

Atualizado em 25/05/2026 às 18:41

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Paulo Henrique

O Senar participou, no dia 20 de maio, do Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura, realizado em Aquidauana, com ações voltadas ao fortalecimento do turismo rural e apoio aos participantes do evento.

Durante a programação, o Senar realizou a entrega de kits aos congressistas, incluindo brindes como chapéus personalizados distribuídos aos participantes presentes no congresso.

Além do apoio institucional, a entidade também promoveu duas capacitações por meio do programa Vitrine ATeG Turismo. Os temas abordados foram “Turismo Rural: Planejamento e Implantação” e “Turismo Rural: O que é e por onde começar?”, reunindo interessados em ampliar conhecimentos sobre o turismo rural e suas possibilidades de desenvolvimento econômico.

As capacitações apresentaram orientações sobre planejamento, estruturação de propriedades rurais para receber visitantes e estratégias para iniciar atividades ligadas ao turismo no campo, incentivando o empreendedorismo e a valorização das potencialidades regionais.

Outra capacitação promovida pelo Senar MS no IFMS foi a Oficina de Drones, voltada aos estudantes do Campus Aquidauana.

O Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura reuniu pesquisadores, estudantes, profissionais do turismo, atletas e praticantes de esportes de aventura de diferentes regiões, com programação composta por palestras, oficinas, mesas-redondas e atividades práticas em cenários naturais de Aquidauana e região.

A participação do Senar reforçou a importância do turismo rural como ferramenta de desenvolvimento sustentável e geração de oportunidades para produtores e empreendedores locais.

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