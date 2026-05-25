Senar MS participa de Congresso de Aventuras em Aquidauana

Ação realizada integrou a programação do Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura com capacitações e apoio aos participantes
Paulo Henrique
O Senar participou, no dia 20 de maio, do Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura, realizado em Aquidauana, com ações voltadas ao fortalecimento do turismo rural e apoio aos participantes do evento.
Durante a programação, o Senar realizou a entrega de kits aos congressistas, incluindo brindes como chapéus personalizados distribuídos aos participantes presentes no congresso.
Além do apoio institucional, a entidade também promoveu duas capacitações por meio do programa Vitrine ATeG Turismo. Os temas abordados foram “Turismo Rural: Planejamento e Implantação” e “Turismo Rural: O que é e por onde começar?”, reunindo interessados em ampliar conhecimentos sobre o turismo rural e suas possibilidades de desenvolvimento econômico.
As capacitações apresentaram orientações sobre planejamento, estruturação de propriedades rurais para receber visitantes e estratégias para iniciar atividades ligadas ao turismo no campo, incentivando o empreendedorismo e a valorização das potencialidades regionais.
Outra capacitação promovida pelo Senar MS no IFMS foi a Oficina de Drones, voltada aos estudantes do Campus Aquidauana.
O Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura reuniu pesquisadores, estudantes, profissionais do turismo, atletas e praticantes de esportes de aventura de diferentes regiões, com programação composta por palestras, oficinas, mesas-redondas e atividades práticas em cenários naturais de Aquidauana e região.
A participação do Senar reforçou a importância do turismo rural como ferramenta de desenvolvimento sustentável e geração de oportunidades para produtores e empreendedores locais.
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Inscrições gratuitas vão até 26 de maio.
SUPERAÇÃO
Aquidauanense garantiu o 4º lugar na categoria Master +60 durante prova realizada em Piraputanga e emocionou ao relembrar a infância humilde e a realização de um sonho antigo.
TRÂNSITO
Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.
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