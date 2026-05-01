Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Inscrições gratuitas vão até 26 de maio.
Oportunidade imperdível para quem quer crescer profissionalmente! O Senar/MS está com 480 vagas abertas em cursos técnicos voltados ao agronegócio, um dos setores que mais se desenvolvem no estado e no país. E o melhor: inscrições gratuitas até 26 de maio.
Se você busca qualificação de verdade e entrada rápida no mercado de trabalho, essa é a sua chance. São cursos nas áreas de Agropecuária, Florestas, Segurança do Trabalho no Agro, Zootecnia e Agronegócio, pensados para preparar profissionais prontos para os desafios reais do campo
e das agroindústrias.
Com duração média de dois anos, as formações combinam teoria e prática, com aulas presenciais e semipresenciais (híbridas), facilitando o acesso em
diversas regiões do estado. As vagas estão distribuídas em 13 municípios, ampliando as oportunidades para quem quer estudar sem precisar sair da sua
região.
Para quem busca uma experiência ainda mais imersiva, há também turmas 100% presenciais, com estrutura moderna e foco em prática intensiva, nos
principais polos de formação do Senar/MS.
E tem mais: os resultados falam por si. Cerca de 87% dos alunos formados já saem empregados, comprovando a forte conexão entre os cursos e o
mercado de trabalho.
Fique atento ao cronograma:
Inscrições até: 26 de maio
Resultado dos classificados: 10 de junho
Lista de aprovados: 18 de junho
Matrículas: 19 a 27 de junho
Invista no seu futuro e conquiste seu espaço no agro com o Senar/MS. As
vagas são limitadas!
LINK: etec.senar.org.br.
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