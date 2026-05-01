Acessibilidade

01 de Maio de 2026 • 14:32

Buscar

Últimas notícias
X
Transforme seu futuro no agro:

Senar/MS abre 480 vagas em cursos técnicos gratuitos

Inscrições gratuitas vão até 26 de maio.

Assessoria de Comunicação

Publicado em 01/05/2026 às 06:32

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Oportunidade imperdível para quem quer crescer profissionalmente! O Senar/MS está com 480 vagas abertas em cursos técnicos voltados ao agronegócio, um dos setores que mais se desenvolvem no estado e no país. E o melhor: inscrições gratuitas até 26 de maio.

Se você busca qualificação de verdade e entrada rápida no mercado de trabalho, essa é a sua chance. São cursos nas áreas de Agropecuária, Florestas, Segurança do Trabalho no Agro, Zootecnia e Agronegócio, pensados para preparar profissionais prontos para os desafios reais do campo
e das agroindústrias.

Com duração média de dois anos, as formações combinam teoria e prática, com aulas presenciais e semipresenciais (híbridas), facilitando o acesso em
diversas regiões do estado. As vagas estão distribuídas em 13 municípios, ampliando as oportunidades para quem quer estudar sem precisar sair da sua
região.

Para quem busca uma experiência ainda mais imersiva, há também turmas 100% presenciais, com estrutura moderna e foco em prática intensiva, nos
principais polos de formação do Senar/MS.

E tem mais: os resultados falam por si. Cerca de 87% dos alunos formados já saem empregados, comprovando a forte conexão entre os cursos e o
mercado de trabalho.

Fique atento ao cronograma:
 Inscrições até: 26 de maio
 Resultado dos classificados: 10 de junho
 Lista de aprovados: 18 de junho
 Matrículas: 19 a 27 de junho
Invista no seu futuro e conquiste seu espaço no agro com o Senar/MS. As
vagas são limitadas!

LINK: etec.senar.org.br.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

CELEBRATION

House of English celebra 2 anos de sucesso no ensino de inglês em Aquidauana

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

ÚLTIMAS

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Ampliação do Hospital de Anastácio vai reforçar saúde no município

Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.

ECONOMIA

Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período

Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo