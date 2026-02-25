Acessibilidade

25 de Fevereiro de 2026 • 14:28

Buscar

Últimas notícias
X
Informe Publicitário

Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026

Informe Publicitário

Publicado em 25/02/2026 às 11:10

Atualizado em 25/02/2026 às 11:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Já estão abertas as inscrições para escolas públicas e privadas que queiram participar do Programa Agrinho do Senar/MS. A iniciativa promove educação ambiental, cidadania e valores sociais para alunos do 1º ao 9º ano, conectando aprendizado, sustentabilidade e responsabilidade social.

Com o tema “Agro que alimenta, gente que cuida!”, o programa reforça a importância da produção de alimentos aliada ao cuidado com a vida, o meio ambiente e as pessoas, por meio de atividades pedagógicas interdisciplinares e lúdicas.

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026, exclusivamente pelo site agrinhoms.com.br/inscricoes, na opção adesão da escola.

Só no ano passado, o Programa Agrinho alcançou mais de 200 mil alunos em 605 escolas, consolidando-se como um dos principais programas educacionais do estado.

Participe e leve mais cidadania, sustentabilidade e conhecimento para o futuro da nossa nação.

Leia Também

• Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

• Senar e Anastácio capacitam 250 pessoas das áreas urbanas e rurais

• Senar-MS abre vagas para Residência Agropecuária com bolsa de até R$ 2,5 mil

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Informe Publicitário

O Boticário inaugura primeiro Espaço da Beleza do MS em Aquidauana

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Informe Publicitário

Restaurante Taquaruçu inaugura unidade neste sábado em Anastácio

Publicidade

Informe Publicitário

Conveniência da Praça resgata memória afetiva e se moderniza no coração de Aquidauana

ÚLTIMAS

Tráfico

PRF apreende 17 kg de skunk em ônibus na rodovia BR-262

Jovem de 21 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas após contradições em fiscalização de rotina

Luto

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Atualmente Maria de Lurdes morava em Primavera do Leste

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo