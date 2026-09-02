Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Há uma década, o cuidado chega onde a vida acontece: no campo. Por meio do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, o Senar/MS leva atendimento, informação e orientação às comunidades rurais de Mato Grosso do Sul. Um trabalho que vai muito além da consulta: é prevenção, cuidado e qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo.
São mais de 55 mil pessoas atendidas ao longo dessa história, com uma equipe especializada formada por urologistas, dermatologistas, oftalmologistas, ginecologista, pediatra, clínico geral e enfermeiros. Profissionais que levam conhecimento, acolhimento e atenção para perto de quem mais precisa.
São dez anos de dedicação à prevenção do câncer, ao diagnóstico e à promoção de hábitos mais saudáveis. Porque cuidar da saúde também é fortalecer quem produz. É cuidar das famílias. É investir no futuro.
Saiba mais em senarms.org.br.
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