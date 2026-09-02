Acessibilidade

02 de Setembro de 2026 • 17:20

Buscar

Últimas notícias
X
INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Felipe Benitez

Publicado em 02/09/2026 às 08:02

Atualizado em 02/09/2026 às 08:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Há uma década, o cuidado chega onde a vida acontece: no campo. Por meio do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, o Senar/MS leva atendimento, informação e orientação às comunidades rurais de Mato Grosso do Sul. Um trabalho que vai muito além da consulta: é prevenção, cuidado e qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo.

São mais de 55 mil pessoas atendidas ao longo dessa história, com uma equipe especializada formada por urologistas, dermatologistas, oftalmologistas, ginecologista, pediatra, clínico geral e enfermeiros. Profissionais que levam conhecimento, acolhimento e atenção para perto de quem mais precisa.

São dez anos de dedicação à prevenção do câncer, ao diagnóstico e à promoção de hábitos mais saudáveis. Porque cuidar da saúde também é fortalecer quem produz. É cuidar das famílias. É investir no futuro.

Saiba mais em senarms.org.br.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Informe publicitário

MR Home Decor abre com ampla linha de cama, mesa e banho em Anastácio

Nova empresa oferece produtos para residências, hotéis e pousadas, reunindo variedade, preços promocionais e fabricação própria

Informe Publicitário

Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

Publicidade

Informe Publicitário

Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

ÚLTIMAS

Planejamento

Audiência pública inicia debate sobre orçamento de Aquidauana para 2027

Primeiro encontro reuniu moradores e representantes do município; outras duas audiências estão previstas nesta semana

Intransitável

Acesso ao Paxixi é interditado após chuvas em Aquidauana

Barro dificulta passagem de veículos e deixa caminhão e van escolar atolados na via; Prefeitura de Aquidauana já foi informada sobre a situação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo