Senar/MS lança cursos gratuitos sobre manejo de pragas no campo

O Senar/MS lançou uma nova série de cursos gratuitos e online voltados ao Manejo Integrado de Pragas (MIP), com conteúdos aplicados às principais culturas e sistemas produtivos do campo.

A iniciativa tem como foco apoiar produtores rurais e trabalhadores do agro na adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis no controle de pragas, contribuindo para a redução de perdas, uso mais racional de insumos e melhores resultados na produção.

Com abordagem prática e alinhada à realidade do campo, os cursos apresentam estratégias que combinam métodos de controle biológico, cultural e químico, além de orientações sobre monitoramento da lavoura e tomada de decisão no momento certo.

Entre os novos conteúdos disponíveis no Portal EaD do Senar/MS estão:

• Introdução ao Manejo Integrado de Pragas (MIP)

• MIP no Milho e na Soja

• MIP da Cana-de-Açúcar

• MIP do Algodão

• MIP e Doenças em Pastagens

• MIP em Florestas Plantadas

Os cursos são 100% online e gratuitos, com acesso flexível conforme a rotina do participante no campo.

Somadas às novas formações, a plataforma EaD do Senar/MS já reúne 50 cursos gratuitos, online e com certificado, em diferentes áreas do conhecimento, com foco no desenvolvimento técnico e na gestão da produção rural.