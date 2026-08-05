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Senar/MS oferece capacitação para combate e prevenção a incêndios no campo

Felipe Benitez

Publicado em 05/08/2026 às 14:28

Atualizado em 05/08/2026 às 14:32

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Estar preparado para agir diante de situações de risco faz toda a diferença. Pensando nisso, o Senar/MS realiza, ao longo de 2026, o curso de Prevenção e Combate a Incêndios, levando capacitação prática e conhecimento técnico para participantes de diversos municípios sul-mato-grossenses.
A formação oferece orientações essenciais sobre prevenção, identificação de riscos, uso correto de equipamentos e procedimentos seguros para o combate inicial a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, os participantes aprendem técnicas que contribuem para a proteção de pessoas, propriedades rurais e do meio ambiente. E o melhor: a capacitação é totalmente gratuita, graças à contribuição do produtor rural.
Reconhecido pela qualidade de suas capacitações, o Senar/MS segue promovendo conhecimento aplicado à realidade do setor agropecuário, contribuindo para um campo mais seguro, preparado e sustentável.
Para 2026, ainda estão previstas mais de 20 turmas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Procure o Sindicato Rural do seu município, informe-se sobre as próximas datas e aproveite essa oportunidade de qualificação.
Confira os cursos previstos para sua cidade em: senarms.org.br/cursos.

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