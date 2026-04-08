Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

A busca por conhecimento no campo está ainda mais fácil. A Plataforma de Educação a Distância (EAD) do Senar/MS oferece 35 cursos gratuitos para quem deseja se qualificar no agronegócio com flexibilidade, autonomia e certificação ao final.

Produtores rurais, trabalhadores do campo e interessados no setor podem acessar conteúdos atualizados diretamente do computador ou celular, estudando no próprio ritmo e conciliando a capacitação com as atividades do dia a dia, seja na propriedade, na cidade ou no intervalo da rotina.

Os cursos são autoinstrucionais, o que significa que o participante pode iniciar imediatamente após a inscrição e avançar conforme sua disponibilidade. A metodologia foi desenvolvida especialmente para o ensino on-line, com linguagem acessível, materiais didáticos interativos e avaliações que garantem a assimilação do conteúdo. Ao concluir e ser aprovado, o aluno recebe certificado emitido pelo Senar/MS.

Entre os temas disponíveis estão agricultura de precisão, gestão do negócio rural, recuperação de pastagens, energia fotovoltaica, inovação no campo, insegurança de trabalho rural, manejo na pecuária, além de informática básica e outras competências essenciais para quem quer evoluir no agro.

Como participar

O acesso é simples e rápido. Basta entrar na plataforma pelo site ead.senarms.org.br , realizar um cadastro gratuito e escolher o curso desejado. Como não há formação de turmas, o aluno pode começar a estudar imediatamente.

Com a EaD do Senar/MS, o conhecimento chega até quem faz o agro acontecer, sem que seja preciso interromper a produção ou mudar a rotina.

A iniciativa reforça o compromisso do Senar/MS em levar conhecimento, inovação e capacitação para todo o estado, conectando produtores e profissionais rurais às novas demandas do setor. Acesse a plataforma, escolha seu curso e comece agora mesmo a investir no seu futuro no agro.



