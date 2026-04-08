Acessibilidade

08 de Abril de 2026 • 12:07

Buscar

Últimas notícias
X
Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

Felipe Benitez

Publicado em 08/04/2026 às 10:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A busca por conhecimento no campo está ainda mais fácil. A Plataforma de Educação a Distância (EAD) do Senar/MS oferece 35 cursos gratuitos para quem deseja se qualificar no agronegócio com flexibilidade, autonomia e certificação ao final.

Produtores rurais, trabalhadores do campo e interessados no setor podem acessar conteúdos atualizados diretamente do computador ou celular, estudando no próprio ritmo e conciliando a capacitação com as atividades do dia a dia, seja na propriedade, na cidade ou no intervalo da rotina.

Os cursos são autoinstrucionais, o que significa que o participante pode iniciar imediatamente após a inscrição e avançar conforme sua disponibilidade. A metodologia foi desenvolvida especialmente para o ensino on-line, com linguagem acessível, materiais didáticos interativos e avaliações que garantem a assimilação do conteúdo. Ao concluir e ser aprovado, o aluno recebe certificado emitido pelo Senar/MS.

Entre os temas disponíveis estão agricultura de precisão, gestão do negócio rural, recuperação de pastagens, energia fotovoltaica, inovação no campo, insegurança de trabalho rural, manejo na pecuária, além de informática básica e outras competências essenciais para quem quer evoluir no agro.

Como participar

O acesso é simples e rápido. Basta entrar na plataforma pelo site ead.senarms.org.br, realizar um cadastro gratuito e escolher o curso desejado. Como não há formação de turmas, o aluno pode começar a estudar imediatamente.

Com a EaD do Senar/MS, o conhecimento chega até quem faz o agro acontecer, sem que seja preciso interromper a produção ou mudar a rotina.

A iniciativa reforça o compromisso do Senar/MS em levar conhecimento, inovação e capacitação para todo o estado, conectando produtores e profissionais rurais às novas demandas do setor. Acesse a plataforma, escolha seu curso e comece agora mesmo a investir no seu futuro no agro.


LINK: ead.senarms.org.br

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SUPER PROMOÇÃO

IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

Informe Publicitário

Senar/MS oferece qualificação gratuita para o agro sem sair de casa

EDUCAÇÃO

Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

Anastácio inicia cadastro do programa Cesta Solidária

Anastácio investe R$ 2 milhões em materiais didáticos para a rede municipal de ensino

Saúde oferece palestra sobre saúde preventiva a trabalhadores da Subestação SE de Anastácio

POLÍCIAL

Câmeras de segurança registram cronologia de encontro entre Alcides Bernal e fiscal Roberto Mazzini

Publicidade

Pantanal

Duelo de Gigantes: Sucuri é flagrada dominando jacaré no Rio Miranda

ÚLTIMAS

Meio ambiente

Bombeiros controlam incêndio em área de vegetação de Aquidauana

Fogo começou em amontoado de galhos secos e já se propagava pela área; equipe realizou combate direto e rescaldo para eliminar riscos

Trânsito

Ciclista fica ferida em colisão com motocicleta em Aquidauana

Vítima sofreu ferimento na cabeça e suspeita de fratura na perna

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo