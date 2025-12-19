Sertão reinaugura com loja ampliada e aposta no crescimento regional

Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro

O evento, realizado no período da manhã, reuniu a diretoria da empresa, liderada pelo diretor Rodrigo Saling e pelo gerente geral comercial Thiago Medeiros, o prefeito Mauro do Atlântico, vereadores, secretários municipais e dezenas de clientes ávidos para conhecer as novidades. A cerimônia foi mais do que uma simples reabertura; foi a celebração de um ciclo virtuoso que une planejamento público, coragem empresarial e a força do comércio local.

Um marco para o varejo e um sinal claro de confiança no desenvolvimento econômico local. A Sertão , rede líder em materiais de construção em Mato Grosso do Sul, reinaugurou oficialmente sua loja em Aquidauana nesta quinta-feira, dia 18. Após meses de uma complexa reforma e ampliação executada sem um dia sequer de interrupção no atendimento, a empresa entrega à população e aos profissionais da região uma unidade moderna, climatizada e com um mix ampliado para mais de 36 mil itens, consolidando-se como a "gigante do Pantanal".

Lorena da Silva - gerente trainee da Sertão, Rodrigo Saling - diretor da Sertão, e Diego Magalhães - gerente da Sertão Aquidauana. Foto: Rhobson Tavares Lima

"Para a gente é a continuação de um sonho", declarou Rodrigo Saling, diretor da Sertão, em entrevista exclusiva. "Realizamos nosso sonho há quase 20 anos, quando inauguramos a loja aqui. E hoje renovamos esse sonho e entregamos modernidade, charme, conveniência e tecnologia que a população de Aquidauana merece. Tudo que tem em Campo Grande de modernidade, hoje Aquidauana está servida".

A obra, tecnicamente um "retrofit" de ampliação, dobrou o espaço útil da loja para mais de 2.200 m². O desafio logístico de renovar e expandir as instalações enquanto mantinha o negócio funcionando foi um dos pontos mais destacados. "Não é simples assim você fazer toda essa remodelação em pleno funcionamento. É quase como trocar os pneus de um carro em movimento", comparou o prefeito Mauro do Atlântico, que acompanhou de perto o processo.

Gerente comercial geral, Thiago Medeiros, e o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico. Foto: Rhobson Tavares Lima

Estrutura pensada no cliente e na experiência

A nova Sertão de Aquidauana não é apenas maior; é mais inteligente e centrada na experiência do consumidor. O layout foi projetado para permitir uma visão 360 graus dos diversos setores, que agora contam com "showrooms" conceituados de marcas parceiras como Suvinil e STIHL. Destaques inéditos na região incluem uma sala de testes para tintas com pigmentação exclusiva, um espaço dedicado para a escolha de pisos e porcelanatos, uma oficina técnica e até um aconchegante espaço café para os clientes.

"A gente já vinha percebendo o potencial da loja, da região, da cidade", explicou o gerente geral Thiago Medeiros. "A gente fez um investimento muito acertado. Aquele consumidor que não conhece toda a amplitude que a empresa pode atender, desde construção a acabamento, jardinagem, maquinário, iluminação, hidráulica... vai surpreender-se".

A tecnologia também ganhou espaço de honra com a implantação do "Retira Fácil", um serviço que permite a compra online com retirada na loja em até duas horas. "Você compra no site, em questão de 2 horas a gente faz a separação do seu pedido e você pode vir na loja e retirar na hora", detalhou a gerente trainee Lorena dos Santos da Silva, que viveu a tensão e a recompensa da obra lado a lado com a equipe.

Geração de emprego e compromisso com Aquidauana

Além da estrutura física, o investimento se traduz em capital humano. O quadro de funcionários foi ampliado em cerca de 30%, chegando a 35 colaboradores diretos, com perspectivas de novas contratações. Lorena enfatizou a filosofia da empresa: "A Sertão é uma escola. A gente não exige experiência, a gente quer pessoas com garra, com vontade de crescer e aprender. A gente contrata para nunca mais ter que descontratar", ecoou o diretor Rodrigo Saling, reforçando o compromisso de longo prazo com os colaboradores e, por extensão, com a cidade.

O prefeito Mauro do Atlântico enxerga na iniciativa um catalisador para novos negócios. "Aquidauana já merecia. E ainda bem que a Sertão voltou seus olhos para nossa cidade", disse. "Atraímos novos segmentos com este investimento. Nosso compromisso agora é trazer a infraestrutura necessária ao entorno da loja. Temos algumas ruas ainda não pavimentadas e essa é uma resposta que o poder público deve dar à iniciativa privada que acredita em nosso município", anunciou, comprometendo-se com obras de pavimentação no local para 2026.

Aprovação unânime no primeiro dia

A população respondeu ao convite em peso. Clientes entrevistados durante a reinauguração não pouparam elogios. "Tá bonito, hein? Diferente de tudo que a gente viu aqui. Ambiente climatizado, coisa mais linda da região pantaneira. E os preços? Tá melhor ainda", comemorou Milton Flávio Gouveia Júnior, técnico agrícola. A dona de casa Maria das Dores resumiu o sentimento de muitos: "Achei muito legal, oportunidade maravilhosa. Fim de ano a gente gasta mais, mas aqui a gente vai gastar menos".

Para a professora Adna Aparecida Luciolo, a loja é "um espetáculo". "Estrutura fantástica, espaço amplo, muito acolhedor. E inúmeras variedades de produtos, onde a gente se desloca de casa e encontra tudo", afirmou. A percepção de Antônio de Albuquerque Góes, eletricista industrial, foi a mesma: "Maravilha. Preço ótimo, estão em conta, e pela diversidade de materiais também".

Com quase duas décadas de raízes fincadas em Aquidauana, a Sertão reafirma, com este robusto investimento, que sua visão é de permanência e crescimento conjunto. A "gigante do Pantanal" renasce maior e mais moderna, pronta para atender não apenas Aquidauana, mas toda a região, servindo como um símbolo tangível de que o desenvolvimento econômico do interior passa, inevitavelmente, pela coragem de investir no potencial das comunidades.

Onde estamos?

Endereço: Rua Duque de Caxias, 2665, Bairro Cidade Nova

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 7h30 às 18h | sábado, das 7h30 às 12h

Contato: (67) 99952-5554

