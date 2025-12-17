Acessibilidade

17 de Dezembro de 2025 • 07:59

Informe Publicitário

SertÃ£o reinaugura loja em Aquidauana com ofertas exclusivas a partir de 18 de dezembro

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 17/12/2025 Ã s 00:00

Atualizado em 17/12/2025 Ã s 07:55

A Sertão Aquidauana já tem data marcada para sua reinauguração: é nesta quinta-feira, 18 de dezembro. Após um período de reforma e ampliação, a loja apresenta à população um espaço totalmente renovado e preparado para oferecer ainda mais conforto, variedade e as melhores negociações.

Mesmo sem interromper suas atividades durante as obras, a empresa conclui agora uma etapa importante de investimentos, que será celebrada com ofertas , exclusivas válidas de 18 a 20 de dezembro.

Ofertas especiais de reinauguração

Durante esse período, os clientes poderão aproveitar até 40% de desconto em pisos e porcelanatos das melhores marcas e modelos, além de condições especiais em tintas e climatização, com produtos à pronta entrega. As ofertas foram pensadas para quem deseja economizar para sua reforma, construção ou conforto em casa.

A loja inaugurada no fim de ano também traz muitas possibilidades para garantir os presentes de toda a família com um mix variado de oportunidades em todos os setores.

Novo espaço, mais conforto e experiência

Com a reforma, a Sertão Aquidauana passa a contar com mais de 2.200m² de área de vendas. Entre os destaques da nova estrutura estão o showroom de pisos e revestimentos, o setor de tintas Suvinil com máquina tintométrica que pigmenta a cor de tinta na hora e o Espaço STIHL com a linha completa de produtos da marca e oficina própria, reforçando o atendimento técnico e especializado.

Benefício extra para os primeiros clientes

Para tornar esse momento ainda mais especial, os 100 primeiros clientes que visitarem a loja dia 18 ganharão um voucher de R$ 50, válido em compras acima de R$ 350 em produtos não promocionados, com uso até o dia 20 de dezembro.

Referência para Aquidauana e região

A Sertão Aquidauana atende não apenas moradores da cidade, mas também clientes de Miranda, Piraputanga, Camisão, comunidades rurais e outras localidades da região do Pantanal. A ampliação da loja reforça o compromisso da empresa em oferecer soluções completas, agilidade e um mix de produtos cada vez mais variado.

Serviço

Endereço: Rua Duque de Caxias, 2665 – Cidade Nova
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 7h30 às 18h | sábado, das 7h30 às 12h
Contato: (67) 99952-5554

Reinauguração: 18 de dezembro
Ofertas exclusivas: de 18 a 20/12

