Simasul Abre Caminho para a Inclusão Feminina na Produção 

A Siderúrgica Simasul dá um passo histórico rumo à equidade de gênero ao abrir, pela primeira vez, vagas afirmativas para mulheres na área de produção. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a diversidade, inclusão e a transformação de um setor tradicionalmente masculino.

As novas oportunidades fazem parte de um programa estratégico que visa atrair, capacitar e promover a presença feminina no chão de fábrica da empresa, um espaço que, por décadas, esteve praticamente inacessível para muitas mulheres devido a estigmas, barreiras culturais e falta de incentivo.

“Estamos rompendo paradigmas. Queremos mostrar que lugar de mulher também é na siderurgia, na linha de frente da produção, participando de todas as etapas do processo industrial”, afirma Simone Gomes, gerente de Recursos Humanos da empresa.

Mais que vagas em um processo seletivo: uma mudança de cultura!

Essa iniciativa vai além da contratação. Representa o início de uma transformação cultural, tanto interna quanto na sociedade. Ao abrir portas para que mulheres estejam onde antes não estavam, a Simasul também inspira outras empresas e setores a seguir pelo mesmo caminho.

A produção industrial precisa de inovação, visão ampla e diversidade de ideias. E é exatamente isso que a presença feminina traz: novas perspectivas, força e sensibilidade para transformar o presente e moldar o futuro da indústria.

Consulte as vagas disponíveis:

Auxiliar de PLC

Auxiliar de produção

Balanceiro(a) de Minério

Operador(a) de Máquinas

Operador(a) de PLC

Túnel CV

Veja como se candidatar:

As inscrições para o processo seletivo já estão abertas. Mulheres com ensino médio, ou fundamental completo, com ou sem experiência prévia na área industrial, são bem-vindas.

A prioridade é formar e crescer junto com as profissionais, desde as etapas iniciais.

Interessadas podem se inscrever até o dia 25/05/2025, pelo e-mail: rh03@simasul.com.br ou pelo WhatsApp (67) 9989-68889.