21 de Novembro de 2025 • 09:09

Simasul entrega uniformes à Banda Municipal e fortalece vínculos com Aquidauana

A sinergia entre iniciativa privada, poder público e entidades culturais demonstra como parcerias bem estruturadas podem potencializar o desenvolvimento local

Da redação

Publicado em 20/11/2025 às 06:00

O maestro Fonseca enxerga o evento como um "divisor de águas" para a banda, que busca renovar seu repertório e formato de apresentações / Divulgação

A cena na sede da Banda Municipal Otávio Mongelli era de visível emoção quando os 40 músicos receberam seus novos uniformes, fruto de uma parceria com a Simasul. Para o maestro Isaque Fonseca, o momento representou mais que uma simples troca de vestimentas: significou o resgate da identidade visual do grupo após um período de apresentações com roupas informais. "Não sei nem como mensurar a felicidade deste momento", confessou o regente, acrescentando que a doação permitirá que a banda se apresente com dignidade nas comemorações do Dia do Músico.

A entrega estratégica dos uniformes, realizada dias antes do evento comemorativo de 20 de novembro, demonstra o alinhamento entre a siderúrgica e as demandas da cena cultural local. Segundo Fonseca, o apoio veio em resposta a um pedido formal da banda, atendido com agilidade e sensibilidade pela empresa. A parceria ocorre paralelamente ao suporte mantido com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), que garante a infraestrutura básica do grupo.

A banda, que recentemente se apresentou na abertura dos 43º Jogos da Primavera, mantém um programa de formação musical gratuito no período vespertino, com previsão de expansão para instrumentos de cordas e percussão em 2026. "Para quem já é músico, nossos ensaios abertos ocorrem às segundas e quintas-feiras, na Praça dos Estudantes", convida o maestro, destacando que a instituição oferece instrumentos para uso durante as aulas, embora não disponibilize equipamentos para prática domiciliar.

Elton de Braga Cândido, representante de marketing da Simasul, enfatiza que o apoio à banda integra uma estratégia ampla de investimento social. "Incentivar a cultura é primordial para nós", declara, lembrando que a empresa mantém parcerias consistentes com diversas iniciativas comunitárias. Entre elas está o fornecimento de uniformes para equipes dos Jogos da Primavera e o apoio ao time de futebol do Caic, demonstrando o compromisso com o desenvolvimento esportivo local.

O envolvimento da siderúrgica com o esporte extrapola as fronteiras do amadorismo. O Clube de Regatas Aquidauana (CRA), que recentemente conquistou o acesso à Série A do campeonato estadual, conta com o apoio histórico da empresa. "A Simasul sempre esteve presente no esporte", afirma Cândido, ressaltando a relevância social do investimento em modalidades esportivas para jovens e adolescentes.

A política de responsabilidade social da empresa inclui ainda o apoio a eventos como o 10º Open de Bocha Adaptada da Pestalozzi, reforçando o compromisso com a inclusão social. Essas iniciativas são articuladas com uma visão de longo praise, onde o retorno para a empresa se mede pelo desenvolvimento comunitário e pela construção de capital social.

Um dos aspectos mais significativos da atuação social da Simasul é o programa de integração familiar. No último Dia das Crianças, filhos de funcionários foram convidados a conhecer as instalações da empresa através de um passeio especialmente organizado. A iniciativa permitiu que as crianças vivenciassem o ambiente de trabalho de seus pais, fortalecendo vínculos afetivos e promovendo a identificação com a empresa.

"Trouxemos os filhos dos funcionários para dentro da empresa para conhecer nossos afazeres", explica Cândido, destacando a importância de abrir as portas da indústria para a comunidade. Essa transparência operacional constrói pontes de confiança e demonstra o orgulho da empresa em seus processos produtivos, ao mesmo tempo que humaniza a imagem corporativa.

Para a Banda Municipal, a parceria com a Simasul representa um marco em sua trajetória recente. Além dos uniformes, o grupo preparou um evento especial para o Dia do Músico, com apresentações que integrarão cantores solo e a banda marcial do Cejar. A programação incluiu desde músicas internacionais até composições regionais, refletindo a diversidade musical que caracteriza o grupo.

O maestro Fonseca enxerga o evento como um "divisor de águas" para a banda, que busca renovar seu repertório e formato de apresentações. A celebração pretendia atrair não apenas amantes da música, mas também famílias inteiras, consolidando a praça como espaço de convivência cultural.

A sinergia entre iniciativa privada, poder público e entidades culturais demonstra como parcerias bem estruturadas podem potencializar o desenvolvimento local. Enquanto a Simasul fortalece sua imagem institucional através do apoio a projetos socialmente relevantes, a comunidade ganha com o fomento à cultura, ao esporte e à educação.

Por trás dessas ações, percebe-se uma compreensão aprofundada do papel social das empresas contemporâneas. Mais que patrocinadora, a Simasul posiciona-se como agente ativo no desenvolvimento comunitário, construindo relações de longo prazo baseadas no diálogo constante e no atendimento às reais necessidades locais.

