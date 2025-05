Homenagem valoriza colaboradores de maneira profissional, pessoal e espiritual na Simasul / O Pantaneiro

No mês em que se celebra o trabalhador, a Simasul Siderurgia reforça um dos pilares que sustentam sua trajetória: o reconhecimento e a valorização das pessoas que constroem, todos os dias, o sucesso da empresa.

Com mais de 19 anos de história, a Simasul orgulha-se de manter em seu quadro colaboradores que também trilham esse caminho há quase duas décadas. Profissionais que cresceram junto com a empresa, que encontraram na siderurgia não apenas um emprego, mas um espaço de desenvolvimento pessoal, profissional e realização de sonhos.

Histórias como a de quem conquistou a casa própria, formou os filhos ou investiu no próprio negócio paralelo graças à estabilidade e ao compromisso com um trabalho feito com excelência.

Na Simasul, cada talento é reconhecido como essencial e o investimento constante na capacitação e no ambiente de trabalho é reflexo disso.

“Valorizamos quem faz a diferença todos os dias. Porque crescer juntos é o que nos move.” cita Deisiely, diretora de comunicação da Siderúrgica.

Neste Mês do Trabalhador, a Simasul homenageia todos os seus colaboradores, que com dedicação, ética e esforço ajudam a transformar o setor siderúrgico em um exemplo de força e resiliência.