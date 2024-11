Simasul Siderúrgica tem um compromisso com o meio ambiente

Divulgação

A Simasul Siderúrgica se destaca como uma empresa comprometida com o meio ambiente, integrando práticas sustentáveis em sua produção e na forma como conduz seus negócios.

Desde o início de suas atividades, a Simasul priorizou a responsabilidade socioambiental, entendendo que o setor siderúrgico tem um papel importante na construção de uma sociedade sustentável.

Com o propósito de ser “a base que transforma vidas”, a empresa enxerga a sustentabilidade não apenas como uma necessidade, mas como uma parte essencial de sua missão.

A sustentabilidade na Simasul não se limita a projetos pontuais; é um princípio que orienta cada processo produtivo, do uso responsável dos recursos naturais à gestão de resíduos.

A empresa busca continuamente reduzir o impacto ambiental de suas operações, adotando tecnologias que minimizam as emissões de gases de efeito estufa e aumentam a eficiência energética.

Essa abordagem não só diminui a pegada ecológica, mas também reafirma o compromisso da Simasul com um futuro mais sustentável para as próximas gerações.

Para a Simasul, “ser a base que transforma a vida” significa muito mais do que estar presente na matéria prima de quase tudo aquilo que a comunidade utiliza para seu dia a dia, é também participar da comunidade e gerar emprego e renda e trabalhar com sustentabilidade para manutenção dos recursos.

Ao contrário do que muitos pensam, a siderurgia não tem um histórico de alta demanda de recursos além do minério e carvão, mesmo assim a Simasul trabalha para transformar essa imagem, promovendo práticas como o uso de material de reflorestamento e reaproveitamento de resíduos como a moinha.

A reciclagem de sucata metálica, por exemplo, é uma prática, que além de economizar energia, evita a extração de novas matérias-primas, ajudando a conservar o ecossistema.

A empresa também investe na melhoria de processos para reduzir o consumo de água e garantir sua reutilização nas etapas produtivas.

Além das práticas internas, a Simasul Siderurgia trabalha ativamente em campanhas de educação ambiental para conscientizar seus colaboradores e parceiros sobre a importância da sustentabilidade.

A empresa entende que ser sustentável é também ser uma empresa transparente. Por isso, compartilha abertamente informações sobre suas práticas ambientais e metas de sustentabilidade com a comunidade e as autoridades competentes.

A Simasul acredita que a sustentabilidade é um valor que fortalece suas relações com clientes, colaboradores e a sociedade em geral. Cada ação em prol do meio ambiente é uma expressão do propósito da empresa de ser “a base que transforma a vida”.