Supermercados Atlântico celebra mais um ano de sucesso em Aquidauana e Anastácio

Supermercado Atlântico reflete sobre seu papel vital em Aquidauana e Anastácio / Divulgação

O mês de abril traz consigo uma importante marca para a comunidade de Aquidauana e Anastácio: o aniversário do Supermercados Atlântico. Com uma trajetória pautada pela excelência no atendimento e preços acessíveis, o estabelecimento comemora mais um ano de operação, fortalecendo sua posição como uma referência na região.

Fundado com a visão empreendedora do empresário Mauro do Atlântico, o supermercado se estabeleceu como uma âncora vital nas duas cidades, oferecendo empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Desde sua inauguração, o Atlântico tem sido reconhecido não apenas pela variedade de produtos de qualidade, mas também pelo compromisso com a comunidade que serve.

Atlântico Integração em Anastácio - Divulgação

A celebração deste aniversário não é apenas uma retrospectiva do passado, mas também uma oportunidade de olhar para o futuro. Para marcar essa importante ocasião, o Supermercado Atlântico planeja uma série de eventos especiais ao longo do mês, incluindo descontos exclusivos, promoções emocionantes e atividades comunitárias.

De acordo com o empresário Mauro do Atlântico, a programação incluirá desde degustações de produtos até eventos recreativos para crianças, garantindo que toda a família possa participar das comemorações. A mensagem central é de gratidão à comunidade e aos colaboradores dedicados, que desempenham um papel fundamental no sucesso contínuo do supermercado.

Atlântico Cidade Nova em Aquidauana - Divulgação

Enquanto o Supermercados Atlântico celebra mais um ano, sua missão permanece inabalável: servir a comunidade com os melhores padrões de qualidade, excelência no atendimento e preços acessíveis. É um compromisso renovado em continuar sendo um parceiro confiável e indispensável no dia a dia dos moradores de Aquidauana e Anastácio.



