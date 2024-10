Supermercado Nacagami completa 20 anos com sorteios de R$ 20 mil em prêmios

O Supermercado Nacagami da Rede Econômica de Supermercados completa 20 anos de história em Aquidauana e com isso, quem ganha o presente é você, cliente! São mais de R$ 20 mil em prêmios sorteados durante os meses de outubro, novembro e dezembro, além de uma moto zero km.

A promoção é válida até 31 de dezembro e para participar, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um cupom e concorre a brindes.

Com três cupons, o cliente vai concorrer a uma moto Honda CG 160 Start zero km. O sorteio dos brindes vai ser no dia 24 de dezembro e o da moto, no dia 31 de dezembro.

Situado em uma das principais ruas da cidade, na Estevão Alves Corrêa, Bairro Alto, o Supermercado Nacagami foi inaugurado em 25 de novembro de 2004 com a presença do prefeito da cidade na época, Felipe Orro.

Quando foi inaugurado, o Supermercado Nacagami gerou 50 novos empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos, valorizando a cidade e garantindo os melhores preços.

Assim, a festa de aniversário vai ser comemorada durante todo o mês com os clientes que podem contar com as portas do Supermercado Nacagami abertas de segunda a segunda, trazendo mais praticidade e comodidade de atendimento para toda a comunidade.

Seja no dia a dia, mensalmente ou visando aquela comprinha descontraída de última hora, garantimos os melhores preços para o seu bolso.

No interior do Supermercado Nacagami você encontra lanchonete e cafeteria, com os melhores salgados, doces, sucos naturais, refrigerantes e cervejas à sua espera.

O hortifruti é sempre fresquinho e a padaria conta com fabricação própria. O açougue é completo, assim como nossa seção de frios e congelados. Há também produtos orientais, uma diversidade de bebidas e – claro – itens de dia a dia com promoções imperdíveis.

Seja para abastecer a geladeira, para um lanche da tarde ou aquele churrasquinho perfeito para fechar a semana com chave de ouro, todo dia é dia de Supermercado Nacagami!

Acompanhe de perto as promoções através do Instagram @nacagamiaquidauana.

O número Whatsapp para televendas e informações é o: 67 984713243.