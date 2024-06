Terroir Pantanal celebra primeira colheita de uvas em Aquidauana

Gilmar França, proprietário da vinícola / Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Aos amantes de vinho, sim, em breve teremos vinho pantaneiro cultivado e fabricado no distrito de Camisão. A primeira vinícola do Mato Grosso do Sul, Terroir Pantanal, teve sua primeira vindima nesta quinta-feira, dia 13, que é nada mais do que a primeira colheita da uva. Para as vinícolas e produtores, esse é um dos períodos mais celebrados na produção de vinho.

Localizada na Estrada Parque, a 9 quilômetros de Aquidauana e a aproximadamente 132 quilômetros de Campo Grande, o Terroir Pantanal é mais um atrativo turístico na região, especialmente para quem ama viajar e degustar vinhos. Um belíssimo lugar com paisagem tipicamente pantaneira.

Ao jornal O Pantaneiro, o proprietário da vinícola, Gilmar França, declarou:

"Estamos vivendo um momento muito especial aqui no Terroir Pantanal. Começou oficialmente a nossa vindima, é o momento da colheita, é momento de celebração, é momento de festa. Estamos coroando um trabalho de muitos anos, não só desde o início do projeto, mas também de planejamento, treinamento, capacitação das pessoas e desenvolvimento."

O proprietário disse que, depois da colheita, as uvas são enviadas para a indústria. "Colhemos as uvas e, em seguida, elas vão para o processamento. A área da indústria já está em atividade. Conforme colhemos, essas uvas são direcionadas para lá, passam pelo processo de esmagamento e vão para os tanques de fermentação."

Ainda segundo Gilmar França, este é um momento histórico no Mato Grosso do Sul: é a primeira colheita de uvas no estado, simbolizando todo o trabalho, cuidado e esforço do projeto Terroir Pantanal.

Primeira-dama, Maria Eliza e Prefeito Odilon Ribeiro - Foto: Ryan Santos /Jornal O Pantaneiro

O Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, esteve presente na vindima e falou sobre a importância da vinícola para a cidade. "Quero agradecer ao Gilmar por escolher nossa cidade para este empreendimento lindo, a primeira vinícola do Mato Grosso do Sul. É um lugar abençoado, dentro da serra de Maracaju, aqui em Camisão. Estou muito feliz de estar aqui. O tamanho do seu investimento ajuda muito a nossa cidade."

A vinícola emprega cerca de 150 trabalhadores, a maioria de Camisão, como explicou o gerente Gilmar Augusto. "É um trabalho técnico, não se pode cortar o cacho de qualquer maneira, as uvas são delicadas. Houve um treinamento para isso, e 90% dos empregados são do distrito de Camisão."

Julia Leite Silva, agrônoma, ressaltou o cuidado com a plantação e analisou como um ótimo resultado. "Nós trabalhamos com manejo, assepsia, manejo sanitário, para que a uva esteja sempre saudável e não sofra nenhuma adversidade climática. Todo esse trabalho resultou em um ótimo resultado; por ser o primeiro ano, é bem melhor do que o esperado."

Terroir Pantanal inicia produção de vinho com primeira colheita - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Eliane Lobato dos Santos, de 44 anos, nasceu e mora em Camisão. Ela disse que nunca imaginou colher uvas em sua cidade. "Nunca imaginei colher uvas. Trabalhar aqui é muito bom, eu gosto muito. Estou aqui desde o ano passado, acho muito bom."

Dr. Tiago Calves, engenheiro agrônomo da Pantabio, destacou a parceria com a vinícola no desenvolvimento de soluções sustentáveis para produzir um vinho cada vez mais orgânico, diminuindo a incidência de produtos químicos. "Estamos em um ambiente de transição entre o Cerrado e o Pantanal, então é de suma importância que haja produtividade aliada à sustentabilidade," ressaltou Calves.

O Morro do Chapéu ao fundo e toda a paisagem pantaneira presente na região da Serra de Maracaju - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Aline Vivancos, estudiosa de vinhos, enfatizou que Aquidauana já aparece na geografia do vinho brasileiro. "No mapa do vinho brasileiro, escrito por uma professora, o Terroir Pantanal de Aquidauana já está lá. Isso já é uma realidade no mundo do vinho nacional, já está catalogado, e torcemos muito para que esse projeto tenha um grande sucesso."

Colheita histórica na primeira vinícola sul-mato-grossense - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

No cenário do Terroir Pantanal, destaca-se o Morro do Chapéu ao fundo e toda a paisagem pantaneira presente na região da Serra de Maracaju e da Estrada Parque de Piraputanga. A estrutura do local conta com vinhedos de uvas de mesa, chenin blanc, sauvignon blanc, cabernet sauvignon, syrah e marselan.