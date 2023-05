Tornearia do Magrinho, Master Contabilidade e Masterflex oferecem gama de serviços em Anastácio / O Pantaneiro

Já pensou em encontrar em um só lugar atividades de torno e solda, peças para máquinas agrícolas, consertos e ainda serviços de contabilidade? É isso que o grupo composto pelas empresas Tornearia do Magrinho, Master Contabilidade e Masterflex proporcionam ao cliente.

O grupo iniciou em 2001 com a Tornearia do Magrinho, ampliou a prestação de serviços em 2012 com a criação da Master Contabilidade e agora em 2023 inaugurou a Masterflex, uma novidade que disponibiliza peças para máquinas agrícolas, venda de mangueiras, conexões e lubrificantes. São centenas de produtos que atendem Anastácio, Aquidauana e região.

Dulcilene Grance, a Duda Grance contou ao O Pantaneiro um pouco da trajetória de sucesso do grupo de empreendedores.

Duda Grance, administradora

“Em 2001 inauguramos a Tornearia do Magrinho com serviço de torno e solda. Em 2012 me formei em contabilidade e abrimos a Master Contabilidade e agora em 2023 ampliamos com a Masterflex. Meu esposo Newton Grance é torneiro mecânico, profissão herdada de seu pai, o saudoso Fermim Grance. E enquanto ele cuida da parte operacional eu administro as 3 empresas e trabalhado no escritório fazendo todo o atendimento contábil que os clientes precisam.”

Tornearia do Magrinho

Na Tornearia do Magrinho você vai encontrar o melhor processo de usinagem da região. Com ferramentas de qualidade e colaboradores profissionais, o serviço de torno e solda busca elaborar peças unindo o melhor da simetria com operações de lixamento, perfurações, raspagem, cortes e deformações.

A Tornearia do Magrinho oferece serviços de torno e solda em geral - Foto: O Pantaneiro A Tornearia do Magrinho oferece serviços de torno e solda em geral - Foto: O Pantaneiro

Na Tornearia do Magrinho você vai poder contar com máquinas modernas e equipamentos para executar operações que vão desde usinagem de peças grandes e pesadas, a peças de cumprimento menor e diâmetro grande.

Na parte de solda, você encontra inúmeras possibilidades. A tornearia é especializada em retífica de bombas hidráulicas, recuperação de comandos e pistões hidráulicos.

Master Contabilidade

O escritório Master Contabilidade é um grande aliado na hora de você cumprir com suas obrigações fiscais, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica.

O local é o único da região com especialidade em prestação de contas eleitoral, além disso, todo o cliente que necessitar vai poder fazer a sua declaração de imposto de renda, abrir sua empresa, ter suporte digital e o mais importante: ter auxílio na hora de escolher o regime tributário de seu empreendimento e verificar as alíquotas dos impostos a serem pagos.

O Escritório Master Contabilidade fica no mesmo prédio das outras empresas e atende o cliente com conforto e confiança. Foto: O Pantaneiro

A Master Contabilidade conta com a experiência e excelência no atendimento realizado pela contadora Duda Grance, pós-graduada em direito eleitoral e aluna de Direito na UEMS de Aquidauana.

Masterflex

A Masterflex traz aos clientes de Anastácio, Aquidauana e região a possibilidade de ter uma ótima experiência na recuperação de máquinas agrícolas, serviços de consertos e venda de peças.

A loja também oferece mangueiras, conexões e lubrificantes, além de serviços de prensagem. Também há produtos como bombas hidráulicas, pistões e comandos hidráulicos.

A Masterflex oferece serviços de reparos para a manutenção e ainda tem lubrificantes para linha pesada e filtros de óleo.

Além de Duda e Newton, o atendimento também é realizado pela equipe de profissionais capacitados: Bianca, João, Tulio, Telly e Andréia.

As fotos de inauguração da Masterflex podem ser conferidas clicando aqui.

Onde estamos localizados?

A Tornearia do Magrinho, Master Contabilidade e Masterflex estão localizados na Av. Manoel Murtinho, 2683 e 2671, Jardim Campanário, Anastácio - MS, 79210-000.

Converse via Whatsapp clicando no contato 67 99295-1959.



Veja o vídeo: