Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 13:44

Buscar

Últimas notícias
X
Informe Publicitário

Tramontina promove ação especial com eletricistas na LuizHidro

O encontro reuniu profissionais locais, colaboradores e eletricistas convidados

Da redação

Publicado em 20/10/2025 às 07:00

Atualizado em 20/10/2025 às 11:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os participantes puderam conhecer de perto as inovações, esclarecer dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre as soluções mais atuais da área elétrica / Divulgação

A Tramontina promoveu na sexta-feira, dia 17, uma ação especial nas instalações da LuizHidro, em Aquidauana e Anastácio, com o objetivo de apresentar novidades e tecnologias inovadoras no setor elétrico. O encontro reuniu profissionais locais, colaboradores e eletricistas convidados, reforçando o compromisso com a qualificação técnica e a valorização da mão de obra regional.
A ação contou com a presença de um especialista da Tramontina, que conduziu uma palestra técnica apresentando os novos produtos e diferenciais da marca no mercado. Os participantes puderam conhecer de perto as inovações, esclarecer dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre as soluções mais atuais da área elétrica.

Além da parte técnica, o evento também teve sorteios e premiações, tornando o encontro ainda mais dinâmico e participativo.
Realizada na sala de reuniões da unidade de Anastácio, a capacitação envolveu colaboradores das três unidades da empresa Matriz, Filial e Portas e Janelas.

Para o administrador Tiago Ramos Pires e o proprietário Luiz Pires Neto, iniciativas desse tipo fortalecem a relação com parceiros e garantem que a equipe esteja sempre atualizada e preparada para oferecer o melhor atendimento aos clientes.
Presente há mais de 40 anos em Aquidauana e Anastácio, a LuizHidro consolidou-se como referência em soluções hidráulicas e elétricas, atuando com excelência em diversas atividades, entre elas: instalação de bomba solar, materiais elétricos e hidráulicos, além de assistência técnica especializada. Com uma linha completa de mangueiras e acessórios de irrigação a equipamentos para ar-condicionado a empresa investe continuamente em inovação e capacitação, mantendo o foco em qualidade, tecnologia e cuidado com as pessoas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Informe Publicitário

LuizHidro promove palestra sobre saúde emocional para colaboradores em Anastácio

Videos

Inauguração do Posto Taquaruçu é sucesso e sensação de dever cumprido em Anastácio

Informe Publicitário

Posto Taquaruçu é inaugurado em Anastácio e vira referência na BR-262

O projeto é fruto do espírito empreendedor do casal Luana e Júnior Orsi, que decidiu investir na modernização do local

PESCA

Tralha MS inaugurada em Aquidauana com tudo para pescaria antiga e moderna

Publicidade

Apoio 

Responsabilidade social da Simasul apoia futebol de base em Aquidauana

ÚLTIMAS

Atentado

Jovem de 23 anos é esfaqueado após briga em Ladário

A ocorrência foi registrada por volta das 3h30 deste sábado (18)

Esporte

Corrida Unimed movimenta Aquidauana neste sábado

O evento esportivo promete reunir atletas, amadores e entusiastas da corrida em um momento de saúde, integração e celebração

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo