Tramontina promove ação especial com eletricistas na LuizHidro

Os participantes puderam conhecer de perto as inovações, esclarecer dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre as soluções mais atuais da área elétrica / Divulgação

A Tramontina promoveu na sexta-feira, dia 17, uma ação especial nas instalações da LuizHidro, em Aquidauana e Anastácio, com o objetivo de apresentar novidades e tecnologias inovadoras no setor elétrico. O encontro reuniu profissionais locais, colaboradores e eletricistas convidados, reforçando o compromisso com a qualificação técnica e a valorização da mão de obra regional.

A ação contou com a presença de um especialista da Tramontina, que conduziu uma palestra técnica apresentando os novos produtos e diferenciais da marca no mercado. Os participantes puderam conhecer de perto as inovações, esclarecer dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre as soluções mais atuais da área elétrica.

Além da parte técnica, o evento também teve sorteios e premiações, tornando o encontro ainda mais dinâmico e participativo.

Realizada na sala de reuniões da unidade de Anastácio, a capacitação envolveu colaboradores das três unidades da empresa Matriz, Filial e Portas e Janelas.

Para o administrador Tiago Ramos Pires e o proprietário Luiz Pires Neto, iniciativas desse tipo fortalecem a relação com parceiros e garantem que a equipe esteja sempre atualizada e preparada para oferecer o melhor atendimento aos clientes.

Presente há mais de 40 anos em Aquidauana e Anastácio, a LuizHidro consolidou-se como referência em soluções hidráulicas e elétricas, atuando com excelência em diversas atividades, entre elas: instalação de bomba solar, materiais elétricos e hidráulicos, além de assistência técnica especializada. Com uma linha completa de mangueiras e acessórios de irrigação a equipamentos para ar-condicionado a empresa investe continuamente em inovação e capacitação, mantendo o foco em qualidade, tecnologia e cuidado com as pessoas.